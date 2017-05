Jedovatý arsen povezou na čáslavskou skládku

Kutnohorsko - S demolicí malínského mostu přichází i chvíle, kdy se začne odtěžovat zemina, ve které je toxický arsen. To vyvolávalo už před demolicí malínského mostu velké debaty a mnoho občanů Kutnohorska řešilo otázku, kam se bude zemina odvážet. Nabízela se totiž nedaleká skládka v Čáslavi.

Jak potvrdila Edita Novotná, mluvčí stavební firmy Strabag, odtěžený materiál opravdu skončí na skládce v Čáslavi. „Odvoz kontaminované zeminy bude prováděn za přísných technologických opatření a za kontroly pracovníků hygienické stanice,“ uvedla Edita Novotná.

Všechna auta budou před opuštěním stavby v Malíně projíždět mycí linkou. „Korby nákladních aut odvážejících zeminu budou zabezpečeny plachtou,“ dodala Novotná.

K aktuální situaci se vyjádřil také starosta Čáslavi Jaromír Strnad. Ten v úvodu řekl, že v Čáslavi skládka na nebezpečný odpad je a musí se počítat s tím, že se tam takovýto odpad vozit bude. „Nadšený z toho nejsem. Bohužel to ovlivnit nemůžeme, jelikož nejsme provozovatelem ani majitelem skládky,“ upřesnil Jaromír Strnad. Pokud je nebezpečný odpad totiž v souladu s provozním řádem skládky, tak danou situaci nelze ovlivnit.

Čáslavanům se to nelíbí. „Myslím si, že se to nebude líbit žádným občanům. Bojím se, co vše už na čáslavskou skládku dovezli,“ uvedl Martin Novotný. Stejného názoru je i Kateřina Filipová, která bydlí v centru Čáslavi. „Přeci jenom je to toxický polokovový prvek. Kdyby to odvezli jinam, byla bych raději,“ uvedla.