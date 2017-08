OBRAZEM: Kameny připomenou oběti nacismu, bude jich 21

Kutná Hora – Další Stolpersteine neboli Kameny zmizelých přibudou v ulicích Kutné Hory. Kostky s mosaznou destičkou, které jsou vsazeny do chodníku před domy obětí nacistického režimu, bude, stejně jako tomu bylo před rokem, pokládat německý umělec Günter Demning. K pietnímu aktu dojde 20. září.

Pro letošní rok bylo vybráno sedm domů, kde žili Kutnohořané, kteří později zahynuli v koncentračních táborech. Kameny budou položeny na Palackého náměstí před domy číslo popisné 97 a 154. Další budou v Jakubské ulici před domem číslo 83, v Husově ulici u domu číslo 16, ve Vocelově ulici u domu 344. Kameny zmizelých položí i v ulici Uhelná k číslu 599 a v ulici Benešova k číslu 33. Celkem jich bude 21. Bude na nich vyryto jméno a datum zemřelých. Rovněž dojde k zasazení dalších 5 kamenů v ulici Česká. Ty měly být na své místo položeny už loni. Kvůli plánované opravě České ulice se to ale nestalo.

Celou akci zaštiťuje Darja Sevic-Müller, která je pravnučkou manželů Votických. Ti žili v Šultysově ulici, kde byly Kameny zmizelých položeny již v loňském roce.

Někteří obyvatelé Kutné Hory se obávali, aby se na kamenech nevyřádili vandalové. Cena jednoho kamene se pohybuje okolo 3000 korun. „Za rok, co jsou Kameny zmizelých položené, můžeme říci, že zatím k žádnému poškození nedošlo,“ uvedl Dobroslav Vepřek z Městského úřadu Kutná Hora.

Podle něj si možná i vandalové uvědomují, že se jedná v podstatě o pietní místo.

Pokládání prvních Kamenů zmizelých v Kutné Hoře sledovalo mnoho lidí. Jinak tomu zřejmě nebude ani teď. Kateřina Veverková z Kutné Hory se na zasázení dalších kamenů půjde opět podívat. „Určitě je dobře, že se v našem městě dělají takovéto akce. Na lidi, kteří zemřeli v koncentračních táborech, by se nemělo zapomínat. Měli bychom si tyto události připomínat a být rádi za to, co máme teď,“ uvedla.

Nyní je v ulicích Kutné Hory umístěno celkem 23 Kamenů zmizelých. Do budoucna se uvažuje, že by jich bylo celkem 110. Přesně tolik bylo totiž kutnohorských židovských obětí holocaustu.

Kameny zmizelých jsou mezinárodním projektem. Vůbec první kámen byl položen 16. prosince 1992 před radnicí v Kolíně nad Rýnem, první v současné podobě roku 1995 . V České republice jsou k vidění například v Kolíně, Ostravě, Olomouci nebo Brně.