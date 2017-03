Karafiáty k oslavám žen zákazníci kupují především z recese

Lidé oslavující Mezinárodní den žen se ale nyní chovají úplně jinak. Především kupují jiné druhy květin a karafiáty pořizují hlavně z recese. Ženy aktuálně dostávají spíše tulipány.

„Osmého března nás nejvíce navštěvují ženy, které chtějí udělat radost svým kolegyním nebo příbuzným. Kupují především tulipány," potvrdila majitelka vlašimské Květiny Rosa Renáta Dvořáková.

V Kutné Hoře se naopak někteří po bývalém symbolu MDŽ poptávají. „V nabídce máme růže a také jarní květiny jako jsou třeba frézie. Co se týče karafiátů, určitě se prodávají. Buď je kupuje starší generaci, nebo mladí lidé, kteří je berou spíše jako recesi. V tom případě obvykle chtějí puget rudých karafiátů i s tradičním asparagusem," uvedla vedoucí květinářství Petronila Petra Abrahámová Vodičková.

Kolínská květinářka Šárka Zelená na celou situaci nahlíží střízlivěji. Tvrdí, že v dnešní době mají lidé zájem o širokou škálu květin. „Nejsou to jen karafiáty. Vážeme spoustu jarních květin," řekla s tím, že zájem je o narcisky, hyacinty, krokusy nebo například tulipány. Kromě řezaných květin prý k příležitosti MDŽ prodává také květiny v květináčích.

Čtěte také: Nemocnice se starají o děti svých zaměstnanců, školky otevírají i veřejnosti

Chlebíčky a zákusky

Stejně jako květinářství evidují zvýšený zájem o květiny různých druhů i pekárny a cukrárny hlásí nárůst zákazníků, kteří přichází osmého března. Tento trend potvrzují i oslovené pekárny na Benešovsku. „Zájem o chlebíčky a zákusky je vyšší na MDŽ. Lidé si ale tyto pochutiny kupují i s předstihem nebo po svátku, v případě kdy slavit mohou až o víkendu," potvrdila jedna z pekařek benešovské pekárny.

Zvýšený prodej jak chlebíčků, tak zákusků zaznamenává v tyto dny největší cukrárna v Kutné Hoře, která zde má dvě provozovny a jednu v Čáslavi. „Určitě je větší zájem o chlebíčky i cukrářské výrobky. Na druhou stranu je potřeba říci, že to souvisí i se jmény v kalendáři. V pondělí slavil Miroslav, včera Tomáš," uvedl majitel cukrárny U Kraba.

Akce

Mladá generace Kolíňáků MDŽ spíše neslaví. Podle Adély Dvořáčkové jde o komunistický svátek. „Myslím, že květiny v tento den dostává spíše starší generace žen," řekla. S manželem prý tento den neslaví. Jako každý jiný den bere 8. březen také mladá maminka Lenka Loukotová. „Kdyby mi někdo přinesl květinu, tak se bránit nebudu," poznamenala však se úsměvem. Den žen nikterak neslaví ani Milan Hutla. „Když si vzpomenu, tak ženám popřeji," dodal. Obdobně je na tom s oslavami také Lucie Třešňáková. Tento den prý neslaví, i přesto je pro ni trochu výjimečný. „Dcerky mi přinesou přáníčko ze školy a školky," řekla s tím, že právě drobnost, která ji udělá radost ji tento den každoročně připomíná.

I přes poměrně odmítavé názory mladší generace si však některé obce MDŽ stále připomínají. Například v kouřimském domově pro seniory si svátek žen připomněli již v úterý. Uskutečnilo se tam přátelské posezení s hudbou nazvané Otevírání srdíček. Již v neděli se ve znamení Mezinárodního dne žen odehrálo také pravidelné setkání Klubu přátel Františka Kmocha v Kolíně.

Čtěte také: OBRAZEM: Přátelé Kmocha Na Zámecké slavili Mezinárodní den žen

Další oslavy plánují ve Vrátkově. Zájemci se sejdou v hostinci. Chybět nebude hudba ani dárky. Místní oslaví svátek žen v pátek od 14.00 hodin. O den později budou ženy oslavovat v Barchovicích. Stejně jako každý rok začne v 16.00 hodin posezení s hudbou, na které mají ženy vstup zdarma.

Oslavy s předstihem

Na Kutnohorsku se Mezinárodní den žen slavil také s předstihem, minulý pátek. V místní sokolovně byla speciálně pro ženy připravena oslava s občerstvením i tancem. Sokolovnu zaplnily nejen ženy, ale také jejich rodiny s dětmi a vnoučaty. „Slavnost pořádáme již pátým rokem, protože si našich žen velmi vážíme a chceme jim vyjadřovat podporu. Když jsme začínali, sešlo se kolem dvacítky žen, minulý pátek jich bylo na sto dvacet," uvedla starostka Městyse Suchdol Jana Rychlíková.

Ani Benešovsko na ženy nezapomíná. Ženy z Louňovic pod Blaníkem oslavily svůj svátek během sobotního večera 4. března. Příjemná atmosféra v zámecké hospodě všechny přítomné podnítila připomenout si významný den křehkého pohlaví.

Maminky z Týnce nad Sázavou a okolí mají aktuálně jedinečnou možnost zúčastnit se dopoledního hýčkání. Na středu osmého března tuto akci připravilo Mateřské centrum Motýlek. Začíná se v půl desáté a samozřejmostí je hlídání dětí.

Trochu jiným způsobem oslaví významný den také ženy ve Zruči nad Sázavou. Český svaz žen ve zdejším Spolkovém domě pořádá od dvou hodin odpoledne přednášku na téma První pomoc, následně hudební vystoupení Šárky Kohoutové a Františka Hromadníka.

Osmý březen je nejen významným dnem pro ženy, ale je také dnem, během něhož oslavy MDŽ můžete prožít v přírodě s partou dobrých lidí. Tu tvoří členové a příznivci Klubu českých turistů Benešov, kteří se pravidelně scházejí při výletech do bezprostředního i vzdálenějšího okolí města. Turisté si na den MDŽ naplánovali výlet do lokality na severovýchod od Benešova. Autobus, který z nádraží odjíždí v 6.45, je odveze do Kozmic – Kácovy Lhoty. Odtud se vydají po svých po červené značce a přes Petroupim a Bedrč se pak vrátí do Benešova. Výšlap měří 10 kilometrů.

Čtěte také: Bude nové autobusové nádraží? Záleží na dotaci

Historie

- Tradice Mezinárodního dne žen je v řadě zemí po celém světě ustálenou zvyklostí, stejně jako u nás, již řadu desetiletí.

- Vše začalo demonstracemi žen v USA na začátku dvacátého století. Souvislost s osmým březnem připomíná událost, kdy ve stejný den v březnu roku 1908 vyšly první zastánkyně ženských práv, americké švadleny, do ulic New Yorku. Požadovaly volební právo či lepší pracovní podmínky.

- „Řada lidí v České republice má svátek žen spojený s komunistickým režimem. Chápu, že byl dříve hodně zprofanovaný, ale to neznamená, že bychom se nemohli vrátit k prvotní myšlence oslav. Během Mezinárodního dne žen vyjadřujeme křehkému pohlaví lásku a úctu," řekl jeden z pořadatelů oslav žen pod Blaníkem Petr Franěk.