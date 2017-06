Každá závislost je nedostatkem lásky vůči sobě, říká terapeutka

Kutná Hora /ROZHOVOR/ - Jana Bolková je terapeutka a koučka, která se převážně věnuje rodinným konstelacím, pomáhá ale lide zbavit se i různých fóbií, bloků či závislostí.

Čemu se ve své profesi vlastně věnujete?

Pracuji různými přístupy, neboli druhy terapií jako například rodinné konstelace, emoční terapie, NLP a také transformativní koučink. Pracuji však hodně individuálně a intuitivně, protože není stejných klientů a stejných problémů. Každý z nich je osobnost a každý má svoji individuální cestu, tedy i individuální terapii, nebo chcete-li motivaci.

Jak pracujete s lidmi, kteří mají nějaký blok, či fobii?

Nejdříve zjistíme, k čemu mu slouží, kde je příčina a pak zvolíme cestu, která je klientovi uzpůsobená individuálně tak, aby objevil své zdroje uvnitř sebe a naučil se je používat. Nejen pro tu danou situaci, ale kdykoli, kdy to bude potřebovat. Takových metod je mnoho a někdy je zapotřebí kombinace několika přístupů.

Dají se takové věci úplně odstranit? Jak dlouho to trvá?

Dají, třeba ihned, ale také to může trvat delší dobu. To je vždy o rozhodnutí klienta a jestli je ochoten udělat to, co je třeba.

Co třeba závislost, kouření? Jde ji pomocí nějakých metod, kterými se zabýváte odstranit? Nebo alespoň člověka nasměrovat, aby vyhledal jinou pomoc?

Každá závislost je nedostatkem lásky vůči sobě, může být o hledání, může být určitým programem, berličkou, nepřijetím života, je to velmi různé. Tady volím konstelační techniku, abych vyloučila systémové zapletení a podle toho pracuji dále. Život je velkým darem a dobrodružstvím a máme ho ve svých rukou a byla nám s ním dána i svobodná vůle, ale pokud někdo cítí, že to není v jeho moci, je naprosto v pořádku, když vyhledá pomoc. Je mnoho směrů a terapií, které fungují a i tady platí, že vybrat si správného terapeuta je důležité, pokud cítím, že nemohu pomoci já, snažím se vždy doporučit jiného kolegu a jiný směr. Někdy může pomoci hypnóza, někdy něco jiného. Hypnóza je ale směr, který je nejen populární, ale i velmi účinný. K nám do Kutné Hory jezdí kolega David Velešínský, kterého máte možnost si pravidelně poslechnout na jeho přednáškách v Dačického domě, které organizuje Centrum pro podporu rozvoje osobnosti AQVA LIFE.

Kde podle Vás různé bloky a fobie vznikají? Neseme si je dětství, jsou dědičné nebo si je „pořídíme“ v průběhu života? A se závislostí je to to samé?

No předně vznikají v naší hlavě, ale to není asi to, co by chtěli čtenáři číst. Závislosti mohou mít různé příčiny a to hlavně emoční.

Jak se vy stavíte k protikuřáckému zákonu? Je správný?

Můj osobní názor je, že omezuje práva a suverenitu podnikatelů, a to, že někdy může být i cigárko i krátkou meditací, je taky jeden úhel pohledu.