OBRAZEM: Klub Archa se představil v centru v města

Bílé Podolí /FOTOGALERIE/ - Regionální derby mohli sledovat diváci v rámci 4. kola Prodiet I. B třídy skupiny C. Do Bílého Podolí totiž zavítali fotbalisté Hlízova. Kobylkám vstup do sezony nevyšel a před duelem s Hlízovem měly na kontě 0 bodů. Tak tomu zůstalo i nadále, jelikož Hlízov zvítězil 3:0.