Knihovny letos změní nabídku i svůj vzhled

Čáslav - Čáslavská knihovna se mění. Během ledna připravila pro své čtenáře novinky jak ve vzhledu interiéru, tak ve své nabídce.

„Přesunuli jsme slovníky, encyklopedie a další prezenčně půjčované knihy, které po letech ztratily charakter chráněných exemplářů z oddělení pro dospělé. Byly uloženy do zvláštního depozitáře.," uvedla zástupkyně ředitelky Městského muzea a knihovny Čáslav Marie Hrubá. Důvod je jasný. V knihovně stále přibývají další svazky a regály už na ně přestávají stačit. To, že některé svazky zmizely do depozitáře, však neznamená, že už nefigurují v nabídce. „Na vyžádání budou pro zájemce půjčeny do studovny k nahlédnutí," dodala Marie Hrubá.

Díky přesunutí některých knih do jiných prostor se mohly uskutečnit také další změny, který se týkaly uspořádání knižního fondu. Do studovny byla přeřazena veškerá poezie a také divadelní hry. „Tuto změnu vítají hlavně studenti, kteří si půjčují tyto knihy většinou jako doporučenou četbu do školy," uvedla zástupkyně ředitelky Městského muzea a knihovny Čáslav. Knihy jsou v regálech řazeny abecedně podle autora. Básnické sbírky jsou označeny modrou samolepkou, dramatická tvorba červenou.

Vlivem těchto změn se v čáslavském oddělení pro dospělé uvolnilo místo. To však okamžitě zabraly jiné a čtenářsky atraktivnější knihy. Mezi čtenáři v Čáslavi je v současné době zájem o detektivní žánr. Ten proto nyní získal v regálech knihovny více prostoru.

Přeskupením knih však změny v čáslavské knihovně rozhodně nekončí. V nejbližší budoucnosti je v plánu vyřazení nadbytečné a zastaralé odborné literatury.

Stejná letos nezůstane ale ani Městská knihovna Kutná Hora, kde plánují rozšíření dětského oddělení v prvním patře budovy na Rejskově náměstí a také zvětšení posezení v oddělení pro dospělé v přízemí.

Naproti tomu knihovny ve Zruči nad Sázavou a Uhlířských Janovicích letos změn nedoznají. Uhlířskojanovická knihovnice Renata Bartáková navíc připomněla, že tamní knihovna je nyní vlastně takřka nová. „Před dvěma lety jsme tu malovali. Při tom došlo k větší proměně knihovny," uvedla.