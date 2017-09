Kolostav na hlavním nádraží: bude, nebo nebude?

Kutná Hora - Tak trochu hru kočky s myší připomíná současná situace stav ohledně kolostavu na hlavním nádraží v Kutné Hoře. Ten už tam mohl být a stále není a to více jak tři čtvrtě roku. Jak už Deník v červnu informoval, stojan na kola je jedním z vítězných tipů projektu Lepší Hora v rámci balíčku „Živé město“. Na své využití ale stále čeká.

Speciální kolostavy jsou zatím jedinou větší ochranou před zloději.Foto: DENÍK/ Lukáš Trejbal

Ačkoliv platforma Lepší místo kolostav díky sponzorům projektu zakoupila, leží nyní celkem tři stojany na kola ve skladu technických služeb. A to i přesto, že o jeho umístění požádala už v listopadu loňského roku. Nejprve Správu železniční dopravní cesty (SŽDC), vlastníka pozemku. Ten ale chtěl znát stanovisko města, aby nedošlo k případným kolizím více záměrů.

Ze strany města od té doby přišla řada odpovědí, od zamítavého postoje kvůli údajnému umístění jiného mobiliáře, přes odůvodnění, že kolostav nebude mít využití, až po souhlasné stanovisko s umístěním, ale jinde, než Lepší místo původně požadovalo. Tedy ne vedle schodů do podchodu pod střechou, ale před vstupní prostor na hlavním vlakové nádraží v Kutné Hoře. I tenhle záměr ale zkrachoval kvůli ochrannému pásmu kabelů vysokého napětí. Od té doby se celá záležitost nachází v jakémsi vakuu. „Stále čekáme na oficiální vyjádření kutnohorského starosty Martina Starého, proč není možné stojan na hlavním nádraží umístit,“ uvedl Petr Steklý z Lepšího místa.

Podle Martina Starého je k tomu několik důvodů. „Vedle podchodu bychom chtěli mít znovu nějaké občerstvení pro cestující. Navíc jsou ty stojany příliš velké, možná tak kdyby to byl stojan pro čtyři kola, ale dohromady je to víc jak dvacet kol. V neposlední řadě pak těžko odhadnout, zda bude mít stojan dostatečné využití. Já se domnívám, že ne,“ řekl Martin Starý. Zmiňovaný prostor je však nadále nevyužitý tak, jako byl předtím. Lepší místo ale už dříve uvedlo, že je ochotno přistoupit i na kompromis. „Umístit třeba stojany ke zdi, aby byly jen jednostranné, nebo umístit jen jeden z nich,“ řekla Kamila Drtilová z Lepšího místa s tím, že by bylo dobré stojany alespoň vyzkoušet, třeba jen do doby, než město přistoupí ke svému záměru s budováním občerstvení.

O tom, zda-li bude či nebude stojan na kola využívaný, by se pravděpodobně také dala vést dlouhá diskuse, ale faktem zůstává, že tip na stojan na kola v prostorách hlavního nádraží Kutná Hora dorazil přes aplikaci Lepší místo, jde tedy o myšlenku samotné veřejnosti.