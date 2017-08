KRÁTCE: Do Kutné Hory se opět sjedou historické vozy

Kutnohorsko - Přinášíme vám přehled krátkých zpráv.

Do Kutné Hory se opět sjedou historické vozy

Kutná Hora - Devátý ročník závodu historických vozidel s názvem Veteran Rallye se uskuteční v sobotu 19. srpna na Palackého náměstí. Majitelé historických vozidel, která jsou vyrobená do roku 1940 se sjedou již v pátek. Závod se pořádá ve čtyřech kolech, a to v sobotu i neděli od 10.00 a 12.00 hodin. Při spanilé jízdě ujedou historická vozidla přibližně 60 kilometrů. Záštitu nad rallye převzalo tradičně Národní technické muzeum.

Před Stříbrnou horečkou zahraje Melissa

Kutná Hora - Folk-metalová skupina Melissa zahraje na letní scéně ve Vlašském dvoře v pátek 18. srpna od 18 hodin. Během hodinového koncertu zazní písně z alba Zpátky na stromy. Od 19 hodin se pak na stejném místě uskuteční netradiční prohlídka Vlašského dvora, mincovny a Muzea středověkých mučicích nástrojů s názvem Stříbrná horečka v Kutné Hoře. Lidé se mohou těšit na průvodce v dobových kostýmech, díky umocněné atmosféře se rázem ocitnou v dobách dávného středověku. Prohlídka bude zakončena slavnostní popravou.

Solopyská jízda již popáté

Solopysky - Solopyská jízda se uskuteční již popáté tuto sobotu 19. srpna. V 10 hodin se sjedou historická, sportovní i vojenská vozidla na návsi v Solopyskách. Poté společně vyrazí na náves do Suchdola a poté na Chateau Kotěra v Ratboři. Nebude chybět doprovodný program. Vystoupí kouzelník a Ochotnický spolek Paběnice a připravena je zábava od 20 hodin.

Režisérka Jitka Němcová hostem Humoriády

Kutnohorsko - Hostem oblíbeného pořadu Humoriáda ve vysílání Českého rozhlasu Region bude dnes po 16. hodině režisérka Jitka Němcová. Celou hodinu můžete rozhodovat o tom, kdo vás bude bavit. Spolu s moderátorem pořadu Patrikem Rozehnalem vám Jitka Němcová nabídne vždy dvě scénky. Ta, která od posluchačů získá více hlasů, se pak objeví ve vysílání. Těšit se můžete i na zajímavé historky spojené s aktéry jednotlivých scének. Humoriádu naladíte na frekvenci 100,5 FM.

Vystoupí král české dechovky

Zruč nad Sázavou - Dechová skupina Křídlovanka vystoupí v zámeckém parku ve Zruči nad Sázavou v sobotu 19. srpna od 14 hodin. Lidé se mohou těšit i na krále české dechovky Josefa Zímu.

Ženy se naučí sebeobraně na volně přístupném kurzu

Kolín - Město Kolín ve spolupráci s Policií České republiky pořádá kurz sebeobrany pro ženy. Kurz se v Kolíně uskuteční již počtvrté. Díky podpoře ze strany Ministerstva vnitra z programu Prevence kriminality je zcela zdarma. Kurz je určen ženám ve věku od 20 do 50 let a koná se v tělocvičně 6. ZŠ Kolín v Ovčárecké ulici v termínu od 21. září do 7. prosince. Zájemkyně se mohou závazně přihlásit do 4. září na webové stránce Bezpečného Kolína.