KRÁTCE: Dobrovolníci budou uklízet přírodní lokality ve městě

Kutnohorsko - Co se děje na Kutnohorsku?

Úklid. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Šupálek

V Ratajích budou hodnotit napečené medovníky

Rataje nad Sázavou - Soutěž pečení medovníků z ratajského medů plánují u ratajského zámku tuto sobotu od 13.30 hodin. Hodnocení ratajských medovníků začne o půl hodiny později odbornou komisí. Před 15. hodinou ochutná ratajské medovníky i veřejnost. Vyhlášení soutěže ratajský medovník se uskuteční v 16 hodin. Není to ale jediná akce, kterou naplánovali na sobotu v Ratajích. Na stejném místě se bude ještě konat soutěž v hodu oboustrannou sekerou na terč Posvícenská ratajská sekera. Zahájení soutěže se uskuteční ve 14.15 hodin, na vyhlášení si budou muset soutěžící počkat do půl páté.



Senioři se v centru naučí tentokrát společně drátkovat

Kutná Hora - Centrum pro zdravotně postižené a seniory Kutná Hora pořádá v pondělí 25. září další tvoření pro seniory. Tentokrát se budou od 9 hodin učit drátkovat. S tím jim pomůže sociální pracovnice kutnohorského centra Jana Vojířová.



Akademie třetího věku startuje opět v Žehušicích

Žehušice - Po letní pauze se vrací do Žehušic Akademie třetího věku. Začínat bude příští úterý 26. září od 16 hodin v Základní škole J. V. Sticha Punta v Žehušicích. Tématem první přednášky bude Zábavná historie vyučování. O dva týdny později se budou přítomní věnovat opět od 16 hodin Zábavné historii filmu. Akademie třetího věku bude v Žehušicích slavnostně zakončena 12. prosince.



Na varhanním koncertě vystoupí Viktor Darebný

Malešov - Výroční varhanní koncert v kostele sv. Václava v Malešově se uskuteční ve čtvrtek 28. září od 16 hodin. K poslechu zahraje Orchestra di Archi se sólisty Viktorem Darebným (varhany) a Jiřím Kuchválkem (housle). Zazní díla skladatelů Johanna Pachelbela, Jana Křtitele Kuchaře, Giuseppeho Tartini a dalších.





Pohádkové bytosti pobaví děti u rozhledny Bohdanka

Bohdaneč - Sedmý ročník Pohádkového putování je naplánován v Bohdanči na sobotu 28. září. Start putování se bude konat přímo na rozhledně Bohdanka. S pohádkovými bytostmi pak budou putovat malí a velcí od 13 do 15 hodin.



Lidé si dnes zacvičí jógu

Červené Janovice - Cvičení jógy začne v Červených Janovicích dnes od 18.00 hodin. Vzhledem k chladnějším dnům bylo ale přesunuto z původně plánované tělocvičny do budovy mateřské školy.



Návštěvníky provede emeritní sládková pivovaru

Kutná Hora - Měšťanský pivovar Kutná Hora nabízí nejen milovníkům piva další prohlídku interiérů. Ta se bude konat tuto sobotu 23. září od 14 hodin. Prohlídka bude trvat přibližně hodinu. Příchozí se dozví něco z historie pivovaru i technologie vaření piva. Podívají se na varnu pivovaru, do spilky, sklepa a na lahvárnu. Průvodkyní bude v sobotu emeritní sládková Růžena Jiránková. Další prohlídka se uskuteční v sobotu 30. září opět od 14 hodin.



Dobrovolníci budou uklízet přírodní lokality ve městě

Kutná Hora - Celorepubliková akce Ukliďme svět, ukliďme Česko se vrací po úspěšném jarním úklidu také do Kutné Hory. V současné době je již naplánován další podzimní úklid odpadků. Dobrovolnická akce se bude konat tuto sobotu. Úklid bude zaměřen zejména na přírodní lokality v Kutné Hoře. Jednat se bude tedy především o lokality Kuklík, Sukov, u menhirů, Královská procházka, Kaňk a Sedlec. Přispět k čistotě města může každý.



Soutěžní kvíz odhalí další zajímavá místa

Kutnohorsko - Pokud rádi poznáváte zajímavá místa, nenechte si každý všední den po 13. hodině ujít populárně-naučný kvíz Česko země neznámá ve vysílání Českého rozhlasu Region. Dnes vás známými i méně známými místy naší země provede moderátor Pavel Kudrna. Chybět nebudou ani soutěžní otázky spojené s každým navštíveným místem. Česko země neznámá dnes po 13. hodině na frekvenci 100,5 FM.