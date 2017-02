KRÁTCE: Kam jít bruslit, kde bude stříbření?

Co se chystá na Kutnohorsku? Přinášíme vám přehled krátkých zpráv.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Burda

Veřejnost si může o jarních prázdninách zabruslit

Čáslav - Na zimním stadionu v Čáslavi byly vyhlášeny v průběhu jarních prázdnin časté hodiny veřejného bruslení. Bruslit se bude od pondělí 20. února až do neděle 26. února každý den. V pondělí od 13 do 15 hodin, v úterý poté dopoledne od 10 do 12 hodin. Ve středu si užijí Čáslavští večerní bruslení, které bude probíhat od 20 do 21.30 hodin. Ve čtvrtek se bude bruslit od 10 do 12 hodin a v pátek od 9.30 do 11.30 hodin. V sobotu 25. února si mohou lidé přijít zabruslit od 16 do 18 hodin a v neděli dopoledne od 9.30 do 11.30 hodin a odpoledne od 13 do 15 hodin. V dalším týdnu budou platit běžné hodiny veřejného bruslení.

Královské stříbření se odehraje na stejném místě jako loni

Kutná Hora - Letošní ročník Královského stříbření se bude konat na stejném místě jako v loňském roce, a to u chrámu svaté Barbory a v zahradách jezuitské koleje. Tradiční akce je naplánováno na 24. a 25. června.

Sokol Červené Janovice pořádá velké setkání

Červené Janovice - Tělocvičná jednota Sokol Červené Janovice pořádá pro veřejnost prezentaci a promítání pracovního předvedení skladeb pro všesokolský slet. Akce se odehraje již dnes od 17.15 hodin v tělocvičně Základní školy Červené Janovice. Lidé zde společně zhlédnout DVD se záznamy jednotlivých skladeb, které jsou určeny pro všesokolský slet v roce 2018. Pro účast akce není podmínkou být členem sokola. Zúčastnit se mohou například i starší spoluobčané, kteří se kdysi sami nácviků účastnili.

Karneval pro dospělé se přesouvá na začátek března

Bohdaneč - Karneval pro dospělé se měl v Bohdanči konat tuto sobotu 18. února. Termín ale byl změněn a uskuteční se v sobotu 4. března odpoledne. Na karnevale budou vítané všechny masky.

Lenka Dusilová vystoupí v klubu Česká 1

Kutná Hora - Ikona odvážného a novátorského popu a mimořádná osobnost české hudební scény Lenka Dusilová vystoupí v sobotu 18. února od 21 hodin v klubu Česká 1. Lidé si budou moci poslechnout její písně. Zazní například Holka magor, V jedné temné ulici, Růže z Jericha a spoustu dalších písní.

Na Hasičském bále zahraje zručská skupina Viriband

Vlastějovice - Hasičský bál se uskuteční ve Vlastějovicích již tuto sobotu 18. února večer. O hudební produkci se zde postará zručská skupina s názvem Viriband. Ve Vlastějovicích tímto plesová sezona nekončí. Přesně o měsíc později se zde uskuteční ještě Obecní ples.