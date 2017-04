KRÁTCE: Koncert podpoří sbírku, ve Zruči chtějí opravit kapličku

Kutnohorsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu!

Benefiční varhanní koncert podpoří veřejnou sbírku

Kutná Hora - Benefiční varhanní koncert na podporu veřejné sbírky Zvon pro Jakuba se odehraje v kostele svatého Jakuba v Kutné Hoře zítra od 18 hodin. Na benefičním koncertě vystoupí kutnohorský rezidentní varhaník Michal Hanuš a Viktor Darebný. Ten se představí v Kutné Hoře po velmi úspěšném recitálu v rakouském městě Wels a podařeném absolventském koncertu v Pardubicích. Na odlití nového zvonu pro kostel sv. Jakuba je potřeba asi 3,5 milionu korun. V současné době se vybralo již přes 2,3 milionů korun.

Senioři vytvoří v centru krásná a veselá přáníčka

Kutná Hora - Centrum pro zdravotně postižené a seniory v Kutné Hoře pořádá v pondělí další tvořivé dopoledne. Tentokrát si přijdou v 9 hodin vytvořit senioři přáníčka pro každou příležitost.

Ve Zruči žádají o dotaci na opravu kapliček

Zruč nad Sázavou - Město Zruč nad Sázavou podalo žádost o dotaci na opravu kapličky v Nesměřicích, v ulici Říční a sochy panenky Marie pod zručským zámkem. Celkové náklady činí 500 tisíc korun. Město žádá na Ministerstvu zemědělství o 348 tisíc korun.

U knihovny budou studenti číst jména obětí holocaustu

Kutná Hora - Městská knihovna Kutná Hora pořádá po roce opět akci s názvem Jom ha-šoa. Ta každoročně připomíná veřejným čtením jména obětí holocaustu. Čtení se uskuteční v pondělí 24. dubna od 14 hodin.

Věnovanka pořádá jarní koncert s Josefem Zímou

Čáslav - Dechová skupina s názvem Věnovanka odehraje jarní koncert v Dusíkově divadle v Čáslavi již zítra od 17 hodin. Na jarním koncertě vystoupí společně s českým hercem, zpěvákem a moderátorem Josefem Zímou. Kapela Věnovanka nasbírala řadu významných ocenění a za své krátké působení od roku 2012 má za sebou i účast na mezinárodních festivalech Vejvodova Zbraslav, Křižíkova fontána nebo Kmochův Kolín.

Doubravu vodáci odemknou ve Vrdech tuto sobotu

Vrdy - Vodácký klub AVZO Nové Dvory pořádá v sobotu 22. dubna tradiční Svatojiřské odemykání Doubravy. Vodácká show začne u plaveckého bazénu ve Vrdech v 10 hodin dopoledne, vodácká jízda bude ukončena mezi 14. a 16. hodinou v Žehušicích u jezu. Součástí sobotního programu bude tradiční pokec Čochtana na zahájení vodácké sezóny i slavnostní křtění háčků a nových plavidel.

O pohár starosty se poběží o víkendu v Hostovlicích

Hostovlice - Sbor dobrovolných hasičů v Hostovlicích připravil na zítra třetí ročník soutěže s názvem „O pohár starosty obce Hostovlice“. Soutěž začne v 11.30 hodin prezentací družstev, s nástupem se počítá v 11.45 a na první útoky se diváci mohou těšit ve 12 hodin.

Zámeckou poutí ožije již tento víkend Kačina

Svatý Mikuláš - Tradiční Zámeckou pouť bude hostit zámek Kačina tuto neděli. Na programu bude koncert skupiny Málem králem s Martinem Chobotem, výstava obrazů Josefa Lady, výstava orchidejí, workoutové vystoupení, cirkus Levitáre, divadlo pro děti, dřevěná herna s dílnou, kartářka, motokáry a spousta dalšího. Nebude chybět tržnice a různorodé občerstvení.

Kutnohorský groš roztančí v neděli Kulturní dům Lorec

Kutná Hora - V pořadí 17. ročník taneční soutěže „O kutnohorský groš“ roztančí o víkendu Kulturní dům Lorec. Soutěžit budou dětské, juniorské a dospělé taneční páry ve sportovním tanci. Různé kategorie této pohárové soutěže doplní rovněž kategorie hobby. Tančit se bude celý den, začátek je v 9 hodin.

GASK zve na další ze série komentovaných prohlídek

Kutná Hora - Další ze série komentovaných prohlídek se uskuteční ve čtvrtek 27. dubna od 17 hodin v Galerii Středočeského kraje (GASK). Prohlídka bude tentokrát směřována k nově otevřeným výstavám Michaela Hona v Projectroomu, Kateřiny Blaškové ve Whiteboxu, Jana Kováříka v Experimentálním prostoru a Romana Franty v Café Fatal. Pro pedagogy je vstup opět zdarma.

V Dačického domě začne výstava k Santiniho výročí

Kutná Hora - Santini slaví narozeniny aneb 340 let génia barokní architektury. Tak zní název výstavy, kterou otevřou v Dačického domě ve čtvrtek 27. dubna. Otevření výstavy bude předcházet odborná konference od 13 hodin, na kterou v 16 hodin naváže slavnostní vernisáž. Výstava, která nechá nahlédnout do podivuhodných staveb architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla, potrvá do začátku prosince 2017.