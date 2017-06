KRÁTCE: Kutná Hora se zapojila do soutěže Aktivní obec

Kutnohorsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Karel Hurtl

Veletrh „Z Kukly ven" se vrací do Kutné Hory

Kutná Hora - Druhý ročník veletrhu poskytovatelů sociálních, zdravotních a navazujících služeb „Z Kukly ven" se uskuteční v prostorách Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře 14. a 15. června. Cílem projektu je představit odborné poskytovatele sociálních a navazujících služeb v regionu a také předat potřebné informace občanům tak, aby v těžké životní situaci či kolizi nezůstávali sami, protože existuje velká nabídka možností poskytnutí pomoci.

Svatojánská pouť se bude konat v Krsovicích

Krsovice - Svatojánská pouť se uskuteční v sobotu 24. června v Krsovicích u Chlístovic. Začne ve 14 hodin bohoslužbou. Následovat bude pouťové veselí na návsi s atrakcemi pro malé i velké, k tanci a poslechu zahraje Laura Bohuslava Ryšánka. V 17 hodin lze navštívit komentovanou prohlídku kostela a zvonice a od 22 hodin bude připraveno kino pod širým nebem.

Celonárodní Den bez drog podpoří také v Kutné Hoře

Kutná Hora - V rámci celonárodní protidrogové osvěty se uskuteční „Den bez drog" také v Kutné Hoře v podobě „cyklo-běhu". Ten odstartuje v pondělí 19. června v 8 hodin ráno před Vlašským dvorem. Lidé jej však mohou podpořit také symbolickou účastí a připojit se jen na libovolnou vzdálenost při odjezdu účastníků z města na vlastním kole či s nimi krátce běžet.

Suchdolské sportovní hry se uskuteční už tuto neděli

Suchdol - Třetí ročník Suchdolských sportovních her nazvaných „Suchdoliáda" začne na fotbalovém hřišti v neděli 18. června ve 13 hodin. Atletické sportovní hry jsou připraveny pro děti do 15 let a přihlásit se mohou děti ze Suchdola i z okolí. Atletické disciplíny budou rozděleny do pěti věkových kategorií.

Kutná Hora se zapojila do soutěže „Aktivní obec"

Kutná Hora - Město Kutná Hora se zapojilo do soutěže „Aktivní obec". Cílem je nasbírat co nejvíce starého elektroodpadu. Počítat se bude výtěžnost sběru ve všech červených kontejnerech a množství elektroodpadu nasbíraného ve sběrném dvoře v Zelenkově ulici. Na obec, která zvítězí, čeká odměna ve výši dvacet tisíc korun. Částka by mohla být použita na modernizaci kontejnerových stanovišť v Kutné Hoře. Zapojit do soutěže se může každý. Staré nebo rozbité elektro lze odkládat do červených kontejnerů na jednadvaceti místech v ulicích města. Patří sem například varné konvice a další kuchyňské elektro, klávesnice, tiskárny, sluchátka, přehrávače, kalkulačky, videokamery, mobilní telefony, tablety, fotoaparáty i elektronické hry.

John Slim Houtbraken zahraje v srpnu v Blues Café

Kutná Hora - John Slim Houtbraken je osobitý kytarista a zpěvák z Rotterdamu, který poslední srpnový den zavítá do kutnohorské kavárny Bules Café, kde od 20 hodin odehraje svůj koncert. Bluesovou atmosféru nasál při službě na lodi v Mexickém zálivu od námořníků, kteří si krátili dlouhé večery na palubě kytarovým blues. Od té chvíle se jeho muzikantský rukopis vyvíjel tak, jak se vyvíjel jeho život. Široký záběr Johna Slima nabízí jak teskné slideblues, tak i bluesrockovou polohu.