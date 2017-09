KRÁTCE: Lidé se v pivovaru dozví více o technologii vaření piva

Kutnohorsko - Co se děje v regionu?

Sen obyvatelů Malína se splnil, konečně mají lávku

Kutná Hora – Sen obyvatelů Malína se stal v uplynulých dnech skutečností. Lávka v místě zbouraného silničního nadjezdu již v současné době stojí a pracovníci Technických služeb Kutná Hora usilovně pracují na budování přístupových cest. Lávku by měli, pokud vyjde vše podle plánů, lidé již od dnešního dne moci využívat. I přesto, že někteří o lávku tolik usilovali, se objevily i negativní reakce. Například někteří lidé kritizují, že lávku nemohou využít senioři, nebo lidi, kteří trpí závratěmi.



Janovičtí zastupitelé se sejdou příští týden

Uhlířské Janovice – Městští zastupitelé usednou k veřejnému jednání po prázdninové přestávce ve středu 20. září v 17.30 hodin. Zasedání se bude konat v přízemí domu č.p.168 v ulici Pečírkova, první vchod od Václavského náměstí. Mezi tématy jednání se objeví například dotace poskytované městem.



V říjnu budou očkovat proti vzteklině, je povinné

Čáslav – Očkování psů proti vzteklině se ve městě uskuteční 6. a 7. října. Hromadné očkování psů starších tří měsíců bude probíhat na čtyřech vybraných pracovištích veterinárních lékařů v Čáslavi. Městský úřad zároveň upozorňuje, že majitelé jsou ze zákona povinni psy proti vzteklině očkovat.





Lidé se v pivovaru dozví více o technologii vaření piva

Kutná Hora – Měšťanský pivovar Kutná Hora nabízí milovníkům piva prohlídku interiérů. Ta se bude konat zítra od 14 hodin. Prohlídka bude trvat přibližně hodinu. Příchozí se dozví něco z historie pivovaru i technologie vaření piva. Podívají se na varnu pivovaru, do spilky, sklepa a na lahvárnu. Průvodkyní bude v sobotu emeritní sládková Růžena Jiránková. Další prohlídka se uskuteční příští sobotu od 14 hodin.



Děti i dospělí si prohlédnou panenky a medvídky

Zruč nad Sázavou – Pohádkový ples se bude konat tuto sobotu od 10 do 19 hodin. ve Zruči nad Sázavou Děti i dospělí si prohlédnou expozici plnou panenek, medvídků, pokojíčků a dalších doplňků v podkroví zručského zámku. Expozice patří Klubu panenek ČR, který vznikl již v roce 1999 a pořádá krátkodobé výstavy. Na pohádkový ples do Zruče nad Sázavou dorazí tuto sobotu i známá herečka a moderátorka Barbora Štěpánová.



Elektric festival rozezní kemp v Malešově

Malešov – Elektrik festival je naplánován v malešovském kempu na tento víkend. Na oba dny jsou připravené tři stage a více než deset kapel. Část vybraného vstupného bude věnována místní mateřské škole.



V Chlístovicích se odehraje poprava Jana Roháče

Chlístovice – Příběh života posledního husitského hejtmana se odehraje tuto sobotu na pláni před kostelem sv. Ondřeje v Chlístovicích. Účastníci se sejdou v 11.30 hodin a předvedou ukázky bitvy u Malešova, bitvy u Lipan, dobývání Sionu či popravu Jana Roháče. V místě bude připraveno i dobové tržiště. Na programu bude také poslední oběd na Sionu, který se uskuteční ve 12 hodin. V 17 hodin se pak příchozí dočkají prohlídky tvrze.



Setkání seniorů se bude konat v Tupadlech

Tupadly – Setkání seniorů se staročeskou kapelou Pepino band J. P. Matury se uskuteční v sobotu 28. října od 14 hodin v Pohostinství ve Frmole v Tupadlech. Akci pořádá Obecní úřad Tupadly ve spolupráci s okolními obecními úřady pořádá.



V zámecké knihovně zazpívá sopranistka Jana Štěrbová

Svatý Mikuláš – Sopranistka Jana Štěrbovávystoupí v unikátních prostorách zámecké knihovny na Kačině. Koncert, na kterém zazní Opera Gala s klavírním doprovodem Táni Vaněčkové, se uskuteční ve středu 27. září od 19 hodin.