KRÁTCE: Na Kaňku budou ukázky westernového ježdění

Kutnohorsko - Přinášíme vám přehled zajímavých událostí z regionu.

Na Kaňku budou ukázky westernového ježdění

Kutná Hora - Prázdniny na Kaňku se již nemohou obejít bez tradičního indiánsko-westernového léta. To se uskuteční tuto sobotu od 14 hodin na louce nad místním hřištěm zvaném Jedličkovka. Na programu budou například ukázky westernového ježdění, jízda na koni, projížďka koňským povozem, indiánské hry, výuka indiánského tance, tvořivá dílna, rýžování zlata, lukostřelba, vystoupení kovbojů či výuka pasování. K poslechu a tanci zahraje i živá country hudba. Trasa na indiánsko-westernové léto na Kaňku bude na Kaňku značena, lidé mohou zaparkovat v přilehlých ulicích. Stylové kostýmy budou vítány.

Budou promítat filmovou komedii Špunti na vodě

Paběnice - Letní kino Paběnice bude promítat tento pátek od 21.30 hodin filmovou komedii Špunti na vodě, kde hrají v hlavních rolích Hynek Čermák, Anna Polívková, Tatiana Vilhelmová a Jiří Langmajer. Lidé najdou kino ve sportovním areálu Paběnice.

Výstavu mohou lidé navštívit až do konce srpna

Uhlířské Janovice - Výstava s názvem Sto let založení České astronomické společnosti je k vidění v Uhlířských Janovicích do konce srpna. Výstava je k vidění v Minigalerii KIC, která je v ulici Pečírkova. Výstava zachycuje historii společnosti od prvních myšlenek k jejímu založení. I přes mnoho krušných či vysloveně kritických momentů dokázali vždy nakonec členové společnost zachovat.

Tyjátrfest se v Kutné Hoře uskuteční již poosmnácté

Kutná Hora - Multižánrový festival Tyjátrfest nabídne tento rok čtyřdenní program. Na kutnohorském předměstí Kaňk se letos objeví mnoho divadelních spolků, které přinesou hry pro dospělé diváky, ale i pro ty nejmenší. Představí se divadla Do Houslí, SemTamFór, Exil nebo Hnedle Vedle. V programu nemůže chybět ani hudební produkce, o tu se postará například mladý zpěvák Pavel Callta, kutnohorský písničkář Vinc nebo netradiční vystoupení v podání skupiny Flaškinet. Festival odstartuje tento čtvrtek a potrvá do 20. srpna.

Pátá Solopyská jízda nabídne historické i sportovní vozy

Solopysky - Solopyská jízda se uskuteční již popáté v sobotu 19. srpna v Solopyskách. V 10 hodin se sjedou historická, sportovní i vojenská vozidla na návsi v Solopyskách. Poté společně vyrazí na náves do Suchdola a poté na zámek Kotěra v Ratboři. Nebude chybět ani kouzelník, Ochotnický spolek Paběnice a večerní zábava od 20 hodin.

Zpěvačka Petra Černocká hostem Humoriády

Kutnohorsko - Hostem oblíbeného pořadu Humoriáda ve vysílání Českého rozhlasu Region bude dnes po 16. hodině zpěvačka Petra Černocká. Celou hodinu můžete rozhodovat o tom, kdo vás bude bavit. Spolu s moderátorem pořadu Patrikem Rozehnalem vám Petra Černocká nabídne vždy dvě scénky. Ta, která od posluchačů získá více hlasů, se pak objeví ve vysílání. Těšit se můžete i na zajímavé historky spojené s aktéry jednotlivých scének. Humoriádu naladíte na frekvenci 100,5 FM.

Promítnou letecké filmy

Zbraslavice - Filmové studio Zruč nad Sázavou s aeroklubem Zbraslavice pořádají již 13. festival leteckých amatérských filmů. Uskuteční se 19. srpna, promítání začne v 10 hodin. Hostem letošního ročníku bude pilot letadla MIG 29 a plukovník ve výslužbě Václav Vašek.

Lidé mohou navštívit výstavu fotoklubu do této neděle

Čáslav - Lidé mohou do této neděle 20. srpna navštívit výstavu prací členů čáslavského fotoklubu. Fotografie jsou k vidění ve výstavní síni Městského muzea a knihovny. Další práce čáslavských amatérských fotografů jsou také k vidění v prostorách Dusíkova divadla.

Pošta v Kácově omezí příští týden dočasně provoz

Kácov - Pošta v Kácově dočasně omezí svůj provoz. V pondělí 21. srpna a ve středu 23. srpna bude otevřena dopoledne od 8 do 11 hodin a odpoledne od 15 do 17 hodin. V úterý 22. srpna pak bude pro veřejnost otevřena pouze od 8 do 11 hodin.

Na zbraslavickém náměstí budou přeočkovávat psy

Zbraslavice - Majitelé psů, kteří potřebují svého zvířecího miláčka přeočkovat, například proti vzteklině, nemusí nikam jezdit. V sobotu 19. srpna bude na zdejším náměstí hromadně očkovat zvěrolékařka Magda Rázgová. Očkovat začne v 18 hodin. Pokud majitel s pejskem nemůže na náměstí přijít, lze ten den domluvit i individuální návštěvu.