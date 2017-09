KRÁTCE: Poplatek za odpady v Kutné Hoře je třeba uhradit do září

Kutnohorsko - Přinášíme vám krátké zprávy z Kutnohorska.

Sopranistka Jana Štěrbová zazpívá na Kačině

Svatý Mikuláš - Sopranistka Jana Štěrbová připravuje koncert v jedinečných prostorách zámecké knihovny na Kačině. Naplánován je na středu 27. září od 19 hodin a v průběhu něj zazní „Opera Gala“ s klavírním doprovodem Táni Vaněčkové.



Domov Barbora se otevře veřejnosti v říjnu

Kutná Hora - Den otevřených dveří se uskuteční ve čtvrtek 5. října od 9 do 16 hodin v rámci celostátního Týdne sociálních služeb. Pracovníci Domova Barbora návštěvníky provedou areálem, poskytnou jim veškeré informace o poskytovaných službách i provozu Domova Barbora.



V Čáslavi naplánovali hromadné očkování psů

Čáslav - Hromadné očkování psů starších tří měsíců proti vzteklině je naplánováno v Čáslavi na pátek 6. října a sobotu 7. října. V tyto dny lze očkovat psy hned na čtyřech místech, a to v ulici Čeplova, Jeníkovská, Na Bělišti a Zahradní. Poplatek za očkování je 130 korun.



Řidiči, pozor! Omezí dočasně provoz v ulici Nová

Dolní Bučice - S dopravním omezením musí počítat od pondělí 25. září do středy 4. října v Dolních Bučicích. V ulici Nová budou prováděny úpravy silnice. Místo oprav bude důkladně označeno.





Poplatek za odpady v Kutné Hoře je třeba uhradit do září

Kutná Hora - Splatnost ročního poplatku za odpady se opět blíží. Ve své zprávě na to upozornil Městský úřad Kutná Hora. Poplatek, který činí celkem 650 korun za trvale hlášenu osobu za rok je nutné uhradit do konce září.



O víkendu dobrovolníci uklidí Kutnou Horu

Kutná Hora - Celorepubliková akce s názvem Ukliďme svět, ukliďme Česko se vrací po úspěšném jarním úklidu do Kutné Hory. Podzimní úklid odpadků se bude konat tuto sobotu. Úklid bude zaměřen zejména na přírodní lokality v Kutné Hoře. Jednat se bude tedy především o lokality Kuklík, Sukov, u menhirů, Královská procházka, Kaňk a Sedlec. Přispět k čistotě města může každý.



V mateřince plánují besedy

Kutná Hora - Církevní mateřská škola sv. Jakuba bude od listopadu pořádat cyklus besed pro rodiče. Prvním hostem bude psycholožka Pavla Koucká, která je autorkou moha článků o výchově. Beseda bude v pondělí 6. listopadu od 16 hodin na téma Uvolněné rodičovství.



Bolesti hlavy tématem pořadu Hubněte zdravě

Kutnohorsko - Každý čtvrtek po 11. hodině nabízí Český rozhlas Region rady všem, kteří chtějí žít zdravě. V dnešním vydání pořadu Hubněte zdravě se doktorka Kateřina Cajthamlová spolu s moderátorem Patrikem Rozehnalem zaměří na bolesti hlavy. Dozvíte se, jestli může za bolest hlavy i náš jídelníček, nebo to, jakou máme postavu a jak se pohybujeme. Mluvit se bude i o tom, jestli jsou potraviny, které bolest hlavy vyvolávají, nebo naopak mírní. Se svými dotazy se do pořadu Hubněte zdravě můžete zapojit i vy už dnes dopoledne na frekvenci 100,5 FM.



Koncert bude v Malešově

Malešov - Výroční varhanní koncert připravují v kostele sv. Václava v Malešově na čtvrtek 28. září od 16 hodin. Na koncertě vystoupí Orchestra di Archi z pardubické konzervatoře se sólisty Viktorem Darebným, který se ujme varhan a Jiřím Kuchválkem hrajícím na housle.