KRÁTCE: Pošty na Kutnohorsku dočasně omezují provoz

Kutnohorsko - Přinášíme vám přehled krátkých zpráv z regionu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Knihovna v Horkách bude otevřena až v září

Horky - Místní knihovna v obci Horky u Čáslavi je až do konce srpna čtenářům uzavřena. Znovu se pro veřejnost otevře v úterý 5. září od 16 do 17 hodin.

Pošty na Kutnohorsku dočasně omezují provoz

Kutnohorsko - Pošta v Kácově dočasně omezí svůj provoz. V pondělí 21. srpna a ve středu 23. srpna bude otevřena dopoledne od 8 do 11 hodin a odpoledne od 15 do 17 hodin. V úterý 22. srpna pak bude pro veřejnost otevřena pouze od 8 do 11 hodin. Ke krátkodobé změně hodin pro veřejnosti dojde i na poště v Bílém Podolí. Do pondělí 21. srpna bude pošta otevřena pouze ve všední dny od 13.45 do 15.45 hodin. Tento pátek bude uzavřena z důvodu přerušení dodávky elektřiny také pošta ve Zbraslavicích. Důchody splatné ten den bude možné vyzvednout ve Zbraslavicích nejdříve o den později 19. srpna od 8 do 10 hodin. Také je možnost předem se domluvit s doručovatelkou o jiném způsobu doručení.

Výstava fotoklubu v Čáslavi je k vidění do konce týdne

Čáslav - Lidé mohou do neděle 20. srpna navštívit výstavu prací členů čáslavského fotoklubu. Fotografie jsou k vidění ve výstavní síni městského muzea a knihovny. Další práce čáslavských amatérských fotografů jsou také k vidění v prostorách Dusíkova divadla.

Dunajská vlna zítra zasáhne i Kutnou Horu

Kutná Hora - Koncert kapely Dunajská vlna se uskuteční v restauraci Dačický v Kutné Hoře. Uskupení, dříve vystupující pod názvem Dunaj, zahraje zítra od 20.30 hodin.

Do konce srpna mohou lidé absolvovat orientační běh

Kutná Hora - Prožít prázdniny tak trochu netradičně mají možnost až do konce srpna i lidé v Kutné Hoře. Absolvovat mohou děti i dospělí orientační běh v jeho specifické podobě, jako takzvaný parkový či městský orientační běh. K absolvování závodu Kutnohorské detaily aneb letní orientování s Mikulášem Dačickým je třeba vyzvednout si mapu se startovní průkazkou. Tu lidé naleznou hned na třech místech, a to ve spolkovém domě, v Dačického domě a v infocentru na Palackého náměstí.

Pohádkové bytosti dnes oživí zámek

Zámek - Kačina ve Svatém Mikuláši dnes hostí dvě pohádková představení. Interaktivním programem návštěvníky provedou studenti herectví z kutnohorské Tylovy herecké školy pod vedením Václava Veselého coby kouzelného dědečka. Dopolední představení na zámku Chotků se odehraje v 11 hodin, odpolední pak ve 14 hodin. Během exkurze se děti potkají s mnoha postavami z oblíbených pohádek, například s Karkulkou, Jeníčkem a Mařenkou či zámeckou komtesou. Představení se koná po dobu prázdnin pravidelně každý čtvrtek.