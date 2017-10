KRÁTCE: Při běžeckém závodu se rozezní zvon Jakub Maria

Kutnohorsko - Co se děje v regionu?

Mistři tesařského řemesla chystají konstrukci pro vyzdvižení zvonu.Foto: Deník / Šmok Jan

Režisérka Michaela Pavlátová potěší Kutnohořany besedou

Kutná Hora - Cyklus besed s názvem Kamarádi animovaného filmu bude pokračovat dalším pořadem již tento týden. Beseda se bude konat ve čtvrtek od 17 hodin v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře a tentokrát bude se zájemci hovořit česká filmová režisérka Michaela Pavlátová. Další beseda se bude konat opět první čtvrtek v měsíci listopadu.



V Miskovicích připravují strašidelnou šou

Miskovice - Večerní strašidelnou šou připravuje spolek sportovních nadšenců Miskovice na tuto sobotu. Na kraji Miskovic ve směru od Přítok začne akce v 19 hodin ohnivou šou. Následovat budou jízdy strašidelnou zónou pro děti, ovšem pouze jen v doprovodu rodičů.



Čáslavský Grand zažije přehlídku škol a firem

Čáslav - Druhý ročník veletrhu studijních oborů a pracovních příležitostí se bude konat ve společenském sále hotelu Grand v Čáslavi v úterý 10. října. Přehlídka škol a firem čáslavského regionu a nejbližšího okolí se uskuteční do 11 do 16 hodin.



Muzikant Ivan Mládek zahraje s Banjo Bandem

Rataje nad Sázavou - Vrchol letní hudební sezony je naplánován v Ratajích nad Sázavou na sobotu 14. října. V Klubu Pivovárek uzavře cyklus koncertů Ivan Mládek se svým Banjo Bandem. K poslechu si přítomní pochutnají na černých párcích a naloženém hermelínu.



Při běžeckém závodu se rozezní zvon Jakub Maria

Kutná Hora -Vyzdvižení nového zvonu Jakub Maria do věže kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře se bude konat již v sobotu mezi 14. a 16. hodinou. Nový zvon bude vyzdvižen do chrámové zvonice unikátní historickou metodou pomocí dřevěné konstrukce a vrátku. V neděli 15. října se pak od 14 hodin se uskuteční druhý ročník terénního běžeckého závodu Běh pro zvon. Při běhu bude znít nový zvon Jakub Maria. Výtěžek z běžeckého závodu bude použit na nutné opravy na kostele sv. Jakuba.



Plánují dálkový pochod Za malínským křenem

Kutná Hora - Dálkový pochod Za malínským křenem uspořádají v Malíně v pátek a sobotu 13. a 14. října. V pátek mohou od 18 do 22 hodin vyrazit účastníci trasy, která bude mít celkem 100 kilometrů. V sobotu pak odstartují i kratší trasy. Například trasa dlouhá 16 kilometrů odhalí účastníkům výhled na Kutnou Horu ze všech stran. Trasa dlouhá 27 kilometrů povede po stopách husitů v okolí Malešova. Lidé mohou tento víkend absolvovat také cyklo trasu.



Vystoupí Prague Cello Quartet

Čáslav - Unikátní český soubor čtyř violoncellistů s názvem Prague Cello Quartet vystoupí v neděli 15. října od 17 hodin v čáslavském evangelickém kostele, který se nachází v ulici Jana Karafiáta. Prague Cello Quartet nabídne publiku koncertní show, která bude složená ze známých skladeb klasických mistrů i z populárních filmových melodií nebo jazzových, popových či rockových hitů. Cílem českého souboru Prague Cello Quartet je přiblížit klasickou hudbu posluchačům všech věkových kategorií. Na koncertech nešetří violoncellisté vtipem i humornými scénkami.



Staví workoutové hřiště pro děti

Kutná Hora - Až do pondělí 9. října mohou zájemci v Kutné Hoře pomoci s výstavbou dětského workoutového hřiště, které bude umístěno nad Sokolákem. „Jako kutnohorský klub, který se léta stará o děti a mládež, jsme se rozhodli postavit dětské workoutové hřiště za přispění sponzorských darů,“ uvedl Josef Salák z TJ Sparta Kutná Hora. Hřiště budou moci využívat nejen házenkáři. Bude veřejně přístupné všem dětem, školám i mateřinkám. „Hřiště bude stát na betonové ploše o rozměrech 4x10 metrů,“ dodal Josef Salák z TJ Sparta Kutná Hora.



Čáslav znovu hostí krajské mistrovství v orbě

Čáslav - Třetí ročník mistrovství Středočeského kraje v orbě se bude konat ve čtvrtek 5. října od 9 hodin na pozemcích Školního statku Středočeského kraje v Čáslavi. Akce, která je již zavedena pod názvem Polní den, se bude konat ještě společně s výstavou anglonubijských koz. Studenti Střední zemědělské školy Čáslav si pro tento den připravili také bohatý doprovodní program. Od 10.30 hodin se pak bude konat samotná soutěž v orbě. Ta je atraktivní podívanou, kterou si může přijít užít každý. Diváci Školní statek Středočeského kraje naleznou u čáslavských ulic Travní a Jetelová.



Zdravotní cvičení bude příště již ve středu

Kutná Hora - Zdravotní cvičení ve vodě se bude pro velký zájem konat naposledy tento čtvrtek. Poté se bude konat již každou středu od 10. října, a to vždy od 10 do 11 hodin dopoledne. Vstup do šaten je povolen od 9.30 hodin. Poslední lekce je nyní naplánována na 7. března příštího roku.



V Čáslavi naplánovali hromadné očkování psů

Čáslav - Hromadné očkování psů starších tří měsíců proti vzteklině je naplánováno v Čáslavi na tento pátek 6. října a sobotu 7. října. V tyto dny lze nechat oočkovat psy hned na čtyřech místech v Čáslavi, a to v ulici Čeplova, Jeníkovská, Na Bělišti a Zahradní. Poplatek za očkování je 130 korun.



Lidé se těší na Hubertovu jízdu zámeckým parkem

Svatý Mikuláš - Tradiční Zámecké jezdecké slavnosti se uskuteční na zámku Kačina v sobotu od 10 do 17 hodin. Příchozí se mohou těšit na ukázky jezdeckého umění, Hubertovu jízdu zámeckým parkem nebo na hudební i divadelní představení. Chybět nebude ani přehlídka veteránů a dobová móda. Po celou dobu budou pro malé návštěvníky k dispozici také tvořivé dílny. Dospělé pak zcela jistě potěší i stánky s rozmanitým sortimentem.



Žáci si vyzkouší, jaké to je být středoškolákem

Čáslav - Jaké to je být středoškolákem, si vyzkouší žáci základních škol na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Čáslavi v pondělí 23. října. Žáci se budou podílet na realizaci krátkých workshopů. Hravou formou se seznámí s oblastmi průmyslového designu, finanční gramotnosti, psaní na klávesnici nebo kreslení v CADu. Dále shlédnou práci na CNC strojích, v zámečně a v laboratoři automatizace. Nebude chybět ani zapojení se do výuky anglického jazyka či hospodářského zeměpisu.



Soutěžní kvíz odhalí zajímavá místa naší země

Kutnohorsko - Pokud rádi poznáváte zajímavá místa, nenechte si každý všední den po 13. hodině ujít populárně-naučný kvíz Česko země neznámá ve vysílání Českého rozhlasu Region. Dnes vás známými i méně známými místy naší země provede moderátor Pavel Kudrna. Chybět nebudou ani soutěžní otázky spojené s každým navštíveným místem. Česko země neznámá dnes po 13. hodině na frekvenci 100,5 FM.