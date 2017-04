KRÁTCE: Screamers vystoupí v Čáslavi, Diakonie pořádá dobročinný bazar

Kutnohorsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu!

Screamers oslavili dvacetinyFoto: Hejduk Zdeněk

Čáslavská Diakonie pořádá ve čtvrtek dobročinný bazar

Čáslav - Na dobročinném bazaru pořádaném na zahradě Diakonie na Komenského náměstí v Čáslavi, budete moci ve čtvrtek 27. dubna od 10 do 18 hodin prodat a nakoupit oblečení pro děti i dospělé, obuv, hračky, sportovní potřeby i knihy. Prodávat je možné buď osobně (za prodejní místo zaplatíte 50 korun a výdělek si můžete ponechat) nebo můžete věci určené k prodeji přinést do 26. dubna denně od 7 do 15 hodin do Diakonie, její pracovníci se postarají o prodej a výtěžek připadne Diakonii. V případě nepříznivého počasí se bazar uskuteční ve stejném termínu v tělocvičně.

Travesti skupina Screamers vystoupí ve čtvrtek v Čáslavi

Čáslav - Zábavný pořad travesti skupiny Ladislava Černého Screamers se uskuteční v čáslavském Dusíkově divadle ve čtvrtek 4. května od 19 hodin. Travesti show se bude konat pod názvem 20 let s vámi.

Pálení čarodějnic se bude konat také v Tupadlech

Tupadly - Pálení čarodějnic se uskuteční na tréninkovém hřišti TJ Star Tupadly v neděli 30. dubna od 18 hodin. Děti i dospělí si společně opečou vuřty.

Na absolventském koncertě zazpívá dětský sbor Muscina

Kutná Hora - Absolventský koncert žáků Základní umělecké školy v Kutné Hoře se uskuteční zítra od 18 hodin v koncertním sále ve Vladislavově ulici. Účinkovat budou žáci ze třídy Terezy Mikulášové. Návštěvníkům zazpívá také pěvecký sbor Muscina.

Cyklovýlet v Bílém Podolí doplní beseda s policisty

Bílé Podolí Cyklovýlet pro rodiče s dětmi zahájí v sobotu 29. dubna ve 14 hodin na zahradě školy v Bílém Podolí. Pro malé děti a maminky s kočárky bude připravena kratší trasa A. Pro pokročilé, rodiče a ostatní pak náročnější trasa B. V Bílém Podolí nebude chybět ani beseda s policisty.

Na Lavičku Václava Havla chybí stále 200 tisíc korun

Kutná Hora - Lavička Václava Havla pro Kutnou Horu je stále v nedohlednu. „K dnešnímu dni bylo vybráno 44 tisíc korun,“ řekla Božena Marhanová z Městského úřadu Kutná Hora. Na lavičku tak stále chybí 200 tisíc korun bez DPH. V květnu budou otevřeny pokladničky, které stojí v Informačním centru v Sankturinovském domě, na pokladně Průvodcovské služby ve Vlašském dvoře a v obchodě Glass Dependance Bořka Šípka na Komenského náměstí.