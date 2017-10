KRÁTCE: Uspořádají poznávací pochod okolo Bohdanče

Kutnohorsko - Přečtěte si krátké zprávy z Kutnohorska!

Pochod. Ilustrační foto.Foto: Deník / Sedláková Lucie

Besedovat bude režisérka Michaela Pavlátová

Kutná Hora – Cyklus besed na téma českého animovaného filmu s názvem Kamarádi animovaného filmu se bude konat tento čtvrtek od 17 hodin v Galerii Středočeského kraje. Tentokrát bude se zájemci besedovat česká filmová režisérka Michaela Pavlátová. Další beseda se bude konat opět první čtvrtek v měsíci listopadu.



Divadlo ABC se představí v Tylově divadle

Kutná Hora – Pražské divadlo ABC odehraje představení s názvem Listopad v kutnohorském Tylově divadle ve čtvrtek 12. října od 19 hodin. V hlavních rolích se představí Michal Dlouhý, Jaroslav Vlach a další.





Uspořádají poznávací pochod okolo Bohdanče

Bohdaneč – Patnáctý ročník poznávacího turistického pochodu okolo Bohdanče naplánovali na sobotu 14. října. Zájemci se sejdou od 6.30 do 14.30 hodin u bohdanečské sokolovny, kde bude start pochodu. Pěší si mohou vybrat trasu dlouhou 5, 12 nebo 22 kilometrů, cyklisté pak trasu o délce 21, 40 nebo 53 kilometrů. Účastníci pochodu navštíví rozhlednu, otevřené kostely, palírnu nebo zámek Ostrov. Cíl je stanoven na 18. hodinu opět u sokolovny v Bohdanči.



Zájemci si mohou projít kutnohorský Domov Barbora

Kutná Hora – Domov Barbora v Kutné Hoře, který poskytuje sociální služby se otevře veřejnosti tento čtvrtek od 9 hodin. Pracovníci domova zájemce provedou areálem a poskytnou jim veškeré informace o poskytovaných službách i provozu kutnohorského domova. Den otevřených dveří se bude konat v rámci celostátního Týdne sociálních služeb.



Chystají přehlídku škol a firem

Čáslav – Druhý ročník veletrhu studijních oborů a pracovních příležitostí se bude konat ve společenském sále hotelu Grand v Čáslavi v úterý 10. října. Přehlídka škol a firem čáslavského regionu se uskuteční do 11 do 16 hodin.