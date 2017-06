KRÁTCE: V Kutné Hoře zahrají Rybičky 48, zámek nabídne prohlídku

Kutnohorsko - Přinášíme vám přehled krátkých zpráv z regionu.

Koncert skupiny Rybičky 48 v Kutné HořeFoto: Deník/Hana Kraochvílová

Lidé se podívají v letním kině na Pařbu na třetí

Kutná Hora - První letní filmová projekce bude odvysílána již zítra od 21.30 hodin v ulici Kouřimská na Žižkově. Tentokrát se lidé mohou těšit na americkou komedii z roku 2012 Pařba na třetí, kde hraje v hlavní roli Bradley Cooper.

Festival zpestří také průvod

Dobrovítov - Čtrnáctý ročník festivalu s názvem Wejijosův Dobrovítov se bude konat v sobotu od 14 hodin na místním hřišti. Odpoledne nebude chybět ani tradiční průvod obcí.

Děti vystoupí na závěrečné akademii „Bylo, nebylo“

Potěhy - Základní a mateřská škola škola Potěhy uspořádá na závěr školního roku akademii s názvem „Bylo, nebylo“. Série vystoupení se koná zítra od 17 hodin v místním hostinci Na Špýchaře.

V sobotu se pojede první ročník Podolské jízdy

Bílé Podolí - Motocyklová Podolská jízda se pojede v sobotu z Bílého Podolí úplně poprvé. Účastníci se nejprve sjedou v 9.30 hodin k Pazderně, samotná vyjížďka odstartuje v 10.15 hodin. Trasa povede z Bílého Podolí do Semtěše a odtud přes Březinku do Třemošnice. Motorkáři navštíví i Žleby a Starkoč, odkud se odpoledne se vrátí zpět do místa startu.

Večer zahraje skupina Punc

Tupadly - Tupadelská klapka, která byla dříve známá jako Bombarďák, se bude konat v obci Tupadly v sobotu 15. července. Od 14 hodin se uskuteční hromadný odchod od obecního úřadu směrem na fotbalové hřiště. Tam svšichni zástupci místních spolků změří své síly. Děti ani dospělé opět nemine vyhodnocení nejlepších kostýmů. O hudební doprovod se postará DJ Havča. „Budeme rádi, pokud dorazíte v tematických kostýmech,“ řekli zastupitelé z obce Tupadly. Na odpolední program poté naváže večerní zábava. Ta se uskuteční na fotbalovém hřišti od 20 hodin. K poslechu a tanci zahraje skupina Punc.

Hostem bude známá zpěvačka

Kutnohorsko - Oblíbený pořad Humoriáda ve vysílání Českého rozhlasu Region bude mít dnes po 16. hodině speciálního hosta. Pavel Kučera přivítá ve studiu zpěvačku Helenu Vondráčkovou, která o víkendu oslaví významné životní jubileum. Celou hodinu budete moci spolu s ní rozhodovat o tom, kdo vás bude bavit. Český rozhlas Region naladíte na frekvenci 100,5 FM.

Vystoupí kapela Rybičky 48

Kutná Hora - Koncert na podporu kutnohorského hudebního klubu Česká 1 se bude konat v sobotu od 21 hodin. Vystoupí mezi mládeží populární kapela Rybičky 48 a zazpívá i zpěvák Pekař.

Na návštěvníky čekají speciální prohlídky zámku

Svatý Mikuláš - Lidé mohou navštívit o tomto víkendu speciální prohlídku na zámku Kačina, kam se opět po roce vrátil duch majitele zámku Rudolf Chotek. Toho všichni ze zámku znají jako ducha Rudlu. Ten provede všechny návštěvníky ve speciální prohlídce o tomto víkendu od 10.10, 12,10, 14.10 a 15.55 hodin.

V rámci této prohlídky odhalí duch Rudla třináctou komnatu. Na speciální prohlídku se těší i Lenka Drábková z Čáslavi. „O víkendu se chystáme jak na speciální prohlídku, tak na nedělní divadelní představení,“ řekla Lenka Drábková. Na tuto neděli od 19 hodin je připraven na zámku Kačina od 19 hodin také bohatý program v romantické zahradě. Odehraje se tam jedna z nejúspěšnějších a nejhranějších divadelních her v České republice s názvem Dívčí válka od Františka Ringo Čecha.

Atraktivnost představení se skrývá především v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém obsazení. V hlavních rolích si zahraje sám autor divadelní hry spolu s Mojmírem Maděričem, Jiřím Štědroněm a dalšími herci.