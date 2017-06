KRÁTCE: V zahradách bývalé jezuitské koleje budou cvičit jógu

Kutnohorsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu!

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Ludmila Korešová

V čáslavských Vodrantech si ve středu užijí noční běh

Čáslav - Běžecký noční závod se uskuteční v Čáslavi již zítra od 20 hodin. Start a cíl bude na atletickém stadionu v lesoparku Vodranty. Konec nočního závodu je naplánován přibližně na 23. hodinu.

Ve Zruči nad Sázavou si lidé zahrají deskové hry

Zruč nad Sázavou - Předváděcí akce deskových her „Kdo si hraje, nezlobí" se uskuteční v sobotu 17. června ve Spolkovém domě ve Zruči nad Sázavou. Rodiče s dětmi si mohou přijít zahrát od 8 do 10 hodin. Všechny věkové kategorie pak od 14 do 17 hodin.

V ratajském Pivovárku zazpívá o víkendu Ivan Hlas

Rataje nad Sázavou - Koncert Ivana Hlase, kterého doprovodí hudebníci Norbi Kovácz a Olin Nejezchleba, se koná v ratajském Pivovárku v sobotu 17. června po 20. hodině. Vystoupení je situováno do akustického sálu, jehož historie sahá do sedmnáctého století.

V zahradách bývalé jezuitské koleje si lidé zacvičí jógu

Kutná Hora - Na 21. června připadá Mezinárodní den jógy, který oslaví i v Kutné Hoře. V sobotu 17. června od 15.30 do 17.30 hodin se v zahradách bývalé jezuitské koleje bude konat cvičení pro zájemce každého věku. V případě deštivého počasí se cvičení přesune do Jógacentra, které je v Tylově ulici. S sebou si musí lidé přinést karimatku a pohodlné oblečení.

Na festivalu Banjo Jamboree vystoupí Dan Walsh

Čáslav - V pořadí již 45. ročník nejstarších evropského bigbítového festivalu s názvem Banjo Jamboree se uskuteční 16. a 17. června v areálu čáslavského letního kina a koupaliště ve Vodrantech. Představí se hned dvě desítky hudebních skupin z České republiky i ze zahraničí. Hvězdou čáslavského festivalu bude britský zpěvák, skladatel, kytarista a zejména famózní banjista Dan Walsh. Dalším vzácným hostem festivalu bude španělský banjista Lluís Gómez a jeho Barcelona Bluegrass Band, kteří vystoupí v sobotu večer.

Václav Stárek navštíví úterní pořad K věci

Kutnohorsko - Český rozhlas Region se každé úterní odpoledne ptá těch, kteří ovlivňují život v našem kraji. V pořadu K věci hovoří k aktuálním tématům významné osobnosti veřejného života. Dnešním hostem bude generální ředitel Asociace restaurací Václav Stárek. Mluvit se bude o dopadech zákazu kouření na provozovatele restaurací a o prvních zkušenostech restauratérů po dvou týdnech platnosti tohoto opatření. Pořad K věci si můžete poslechnout dnes po 15. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Region na frekvenci 100,5 FM.