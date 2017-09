KRÁTCE: Válka vypukne na Lipině

Kutnohorsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

U Lipiny se v sobotu strhla bitvaFoto: Deník/Diana Kovandová

Vystoupí sopranistka Jana Štěrbová

Svatý Mikuláš - Sopranistka Jana Štěrbová vystoupí dnes v unikátních prostorách zámecké knihovny na Kačině. Koncert, na kterém zazní Opera Gala s klavírním doprovodem Táni Vaněčkové, se bude konat od 19 hodin. Jana Štěrbová začala operní zpěv studovat ve svých třinácti letech u profesorky Ludmily Bendlové, sólistky Národního divadla v Praze a profesorky Pražské konzervatoře. Současně zahájila studium na klavír, dějin hudby, hudební teorie a světových jazyků. V roce 2000 vydala své první sólové album s názvem Co je v mém srdci lásky.



Humorné povídky přečte Lenka Frankovicová

Kutná Hora - Zajímavé a humorné povídky ze života nevidomého a jeho vodicího psa z povídek Jarky Novotné bude číst tento pátek knihovnice Lenka Frankovicová. Autorské čtení se bude konat ve Štábním domku v zahradách Galerie Středočeského kraje. Na konci pořadu se bude konat beseda s autorkou knihy Jarkou Novotnou. Akce ukáže, co dokáží lidé s těžkým zrakovým postižením. O den později se budou od 10 hodin v Galerii Středočeského kraje závody ve výkonu vodicích psů.



V klubu Česká 1 vystoupí kytarista Marco Mendoza

Kutná Hora - Jeden z nejslavnějších současných baskytaristů světa Marco Mendoza vystoupí se svou kapelou v kutnohorském klubu Česká 1 tento pátek od 20.30 hodin. Jedná se o jeho sólové tour.





Válka vypukne na Lipině

Zbraslavice - Bitva americké občanské války se odehraje na bitevním poli na Lipině v sobotu od 13 hodin. K prohlídce bude polní ležení řádných vojsk, kvéry a jiné válečné zboží. K bitevnímu poli na Lipině se rok co rok sjíždějí fanoušci a nadšenci americké občanské války známé jako Jih proti Severu, ale také dobově odění vojáci z celé republiky i ze zahraničí.



Šachový kroužek

Kutná Hora - Michal Smrkovský z Domů dětí a mládeže Dominik Kutná Hora se snaží obnovit tradici šachového kroužku. Ti, co rádi hrají šachy, se mohou zúčastnit schůzky šachového kroužku, která je naplánována na dnešní den od 14 hodin. Stále jsou volná místa.



Vydají se na dálkový pochod Za malínským křenem

Kutná Hora - Dálkový pochod Za malínským křenem uspořádají v Malíně v pátek a sobotu 13. a 14. října. V pátek mohou od 18 do 22 hodin vyrazit účastníci trasy, která bude mít celkem 100 kilometrů. V sobotu pak odstartují i kratší trasy. Například trasa dlouhá 16 kilometrů odhalí účastníkům výhled na Kutnou Horu ze všech stran. Trasa dlouhá 27 kilometrů pak povede po stopách husitů v okolí Malešova. Lidé se mohou zúčastnit také cyklo trasy.



Operní večery se budou nově konat v průmyslové škole

Kutná Hora - Operní večery se vrátí letos v listopadu do Kutné Hory. Změní se ale místo. Budou se totiž nově konat ve Střední průmyslové škole v Kutné Hoře. „Velice děkuji panu řediteli Jaroslavu Načeradského za jeho vstřícný přístup,“ řekl Karel Bican, který operní večery v Kutné Hoře pořádá. V brzké době bude stanoven již první listopadový termín.



Představí netradiční místa

Kutnohorsko - Pokud rádi poznáváte zajímavá místa, nenechte si každý všední den po 13. hodině ujít populárně-naučný kvíz s názvem Česko země neznámá ve vysílání Českého rozhlasu Region. S moderátorem Pavlem Kudrnou se tentokrát můžete vydat ke krásnému Vaňovskému vodopádu na Ústecku, navštívit Muzeum lidových kapel v Lesonicích na Vysočině nebo se projít zámkem v Hořovicích. Populárně-naučný kvíz Česko země neznámá dnes po 13. hodině na frekvenci 100,5 FM.