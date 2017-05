Krátce: Vodranty budou mít pohádkový les, Blues Café zase jazz

Kutnohorsko - Přinášíme vám přehled událostí na Kutnohorsku. Už víte, kam vyrazíte?

Pohádkový les pod zámkem Humprecht.Foto: DENÍK/Pavla Franzkiová

Pohádkový les se uskuteční v lesoparku Vodranty

Čáslav - Pohádkový les se uskuteční v čáslavském lesoparku Vodranty v neděli 21. května od 15 hodin. Trasa Pohádkového lesa začne u rybníku Zemánek poblíž Městských lázní. Na děti zde bude až do 17 hodin čekat velké množství pohádkových bytostí. Nebude chybět ani oblíbená Elza z Ledového království.

Jazzový hudebník vystoupí v kavárně Blues Café

Kutná Hora - Slovinský hudebník Paul Batto Jr. vystoupí v kutnohorské kavárně Blues Café v Jakubské ulici zítra od 19 hodin. Posluchačům zahraje v kutnohorské kavárně i písně Smilin nebo Whatcha gonna do ze svého nového alba s názvem „Ain´t But One Way“.

Pionýři z Čáslavi chystají Paintballovou ligu

Čáslav - Třetí ročník Paintballové ligy se uskuteční v Čáslavi v sobotu 27. května od 10 hodin. Účastníci si vyzkouší netradiční formou své schopnosti taktizovat a týmovou spolupráci. Potřeba je sestavit pětičlenný tým a ten pak přihlásit na webových stránkách Pionýrské skupiny Čáslav. Paintball je sportovní aktivita, ve které stojí proti sobě dvě družstva a cílem je vyřadit protivníka, a to zásahem střely s barevnou kuličkou.

Letecká základna v Čáslavi znovu otevře své brány

Čáslav - Den otevřených dveří 21. základy taktického letectva Čáslav se bude konat v sobotu 20. května. Součástí programu budou dynamické ukázky vojenské letecké techniky, připraven bude ale i doprovodný program, ve kterém organizátoři pamatují i na nejmenší návštěvníky. Pro ty bude k dispozici dětský koutek.

Auto a obezita tématem pořadu Hubněte zdravě

Kutnohorsko - Každý čtvrtek po 11. hodině nabízí Český rozhlas Region rady všem, kteří chtějí žít zdravě. V dnešním vydání pořadu Hubněte zdravě se doktorka Kateřina Cajthamlová spolu s moderátorem Patrikem Rozehnalem zaměří na to, jak se čas strávený v autě podepisuje na naší postavě. Dozvíte se, jaký jídelníček mají mít profesionální řidiči nebo jak a co pít v autě. Hubněte zdravě už dnes dopoledne na frekvenci 100,5 FM.

V Čáslavi podpoří lokální pěstitele férovou snídaní

Čáslav - Piknikový happening na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů s názvem „Férová snídaně NaZemi“ se uskuteční v sobotu 13. května od 10 hodin na zahradě čáslavské Diakonie, která sídlí na Komenského náměstí. Čáslav se přidá k více než stovce míst po celé zemi, kde se ve stejný den i čas sejdou tisíce lidí. Ti vyjádří svůj zájem o pěstitele, jejichž plodiny se dostávají na náš stůl. Akce se v České republice letos koná už pošesté.