Krátce z Kutnohorska

Kutnohorsko - Přečtěte si krátké zprávy z Kutnohorska.

Na Hrádku představí své mozaiky bulharské autorky

Kutná Hora - Výstava s názvem Mozaika různých uměleckých pohledů na svět bude zahájena na Hrádku zítra od 17.30 hodin. Svá umělecká díla zde představí bulharské autorky Irina Ugrinova, Margarita Djakovič a Maria Zlatanova. Výstava bude na Hrádku k vidění do čtvrtka 30. listopadu.



V kutnohorské knihovně zahajují další studium

Kutná Hora - Městská knihovna Kutná Hora zahajuje tento čtvrtek od 10 hodin další Virtuální Univerzitu třetího věku. V první lekci se přítomní dozví více o astronomii. Další lekce se uskuteční opět v kutnohorské knihovně ve čtvrtek 21. září.



Vinobraní na Kačině se blíží, nabídne i umělý sníh

Svatý Mikuláš - Znovuobnovená tradice dožínek a vinobraní na zámku Kačina se bude konat již tuto sobotu od 9 hodin. Letošní ročník bude věnovaný ochraně vzduchu a regionálním produktům. Bohatý kulturní program potěší návštěvníky jak na nádvoří i na zahradě zámku. Vinobraní bude moderovat Vlastimil Korec. Zajištěna je v tento den také zdarma kyvadlová doprava z Kutné Hory a Čáslavi.



Děti si vytvoří v parku U Tří pávů další dekorace

Kutná Hora - Další Špalíčkovy tvořivé dílničky se budou konat tuto středu od 15.30 hodin v kutnohorském parku U Tří pávů. Děti si vytvoří další dekorace. Ve fantazii se nebudou klást žádné meze.





V galerii začínají prohlídky s komentářem

Kutná Hora - Komentovaná prohlídka stálé expozice Stavy mysli, Za obrazem pro se uskuteční dnes od 11 hodin. Je určena pro rodiče s malými dětmi v rámci projektu GASK bez bariér. V září si její účastníci budou povídat ve stavech mysli meditace, kde jsou zařazeni například umělci Vladimír Kokolia, Miloš Šejn, Jan Kubíček, Jindřich Zeithamml, Luděk Fillipský, Olga Karlíková nebo Stanislav Kolíbal.



Sezonu na kutnohorské plovárně zakončí festival

Kutná Hora - Letní sezonu na místní plovárně ukončí další ročník hudebního festivalu s názvem Fox festival. Také letos bude nabitý hudebními hvězdami a posluchači se tak mohou těšit na skupinu Civilní obrana, na zpěvačku Lenny a na závěr pak na uskupení Skyline. Začátek je v sobotu 9. září od 18 hodin. Večerem bude doprovázet populární herec a moderátor Jakub Kohák.



Senioři budou společně grilovat, oslaví rok v novém

Kutná Hora - Klub důchodců Kutná Hora se přesně před rokem přestěhoval z nevyhovujících prostor v Sokolské ulici do Koukolovy vily, bývalé budovy školní družiny. Výročí se rozhodli náležitě oslavit, a proto naplánovali na čtvrtek 14. září od 13.30 hodin společné grilování na zahradě klubu.



Hostem Humoriády bude Josef Dvořák

Kutnohorsko - Hostem oblíbeného pořadu Humoriáda ve vysílání Českého rozhlasu Region bude dnes po 16. hodině herec Josef Dvořák. Celou hodinu můžete rozhodovat o tom, kdo vás bude bavit. Spolu s moderátorem pořadu Patrikem Rozehnalem vám Josef Dvořák nabídne vždy dvě scénky. Ta, která od posluchačů získá více hlasů, se pak objeví ve vysílání. Těšit se můžete i na zajímavé historky spojené s aktéry jednotlivých scének. Humoriádu naladíte na frekvenci 100,5 FM.



Bezpečnost bude tématem

Uhlířské Janovice - Vzdělávací program vztahující se k bezpečnosti na silnicích se v září znovu vrátí do Uhlířských Janovic. Bezpečně na cestě 2 se uskuteční v prostoru bývalých uhelných skladů v neděli 24. září do 13 do 17 hodin. Připraveny budou dopravní disciplíny pro děti i dospělé a bohatý doprovodný program.