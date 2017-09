Krátce z Kutnohorska

Kutnohorsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Ilustrační fotoFoto: Alena Dukátová

Promítání filmů navštíví výtvarník a režisér Jiří Barta

Kutná Hora - Filmový cyklus Kamarádi animovaného filmu po prázdninách pokračuje. Další promítání se uskuteční tento čtvrtek od 17 hodin v Galerii středočeského kraje. Tentokrát přijal na promítání filmů pozvání výtvarník a režisér Jiří Barta. Ten je autorem filmů Krysař, Zaniklý svět rukavic nebo Na půdě.



Výstava Jitky Jelínkové bude zahájena tuto sobotu

Kutná Hora - Výstava Jitky Jelínkové z Kutné Hory s názvem Rekapitulace bude zahájena v Tylově domě tuto sobotu od 15 hodin vernisáží. K vidění budou obrazy, koláže, ilustrace a objekty již zmíněné Jitky Jelínkové. Výstava bude k vidění do 28. října vždy od úterý do soboty od 10 do 16 hodin. V den skončení výstavy se bude konat také komentovaná prohlídka, a to od 10, 14 a 15 hodin.



Kapela Už jsme doma zahraje v klubu Česká 1

Kutná Hora - Legendární kapela české alternativní scény Už jsme doma vystoupí v kutnohorském klubu Česká 1 tento pátek od 21 hodin. Kapela, která vznikla již v roce 1985, zahraje písně z alb Uprostřed slov, Tři Křížky a další.





V Čáslavi zahájí výstavu s názvem Dřevěné fantazie

Čáslav - Městské muzeum a knihovna Čáslav zahájí v úterý 12. září výstavu Dřevěné fantazie Jan Strejcius. Součástí výstavy bude také sbírka dřevin. Výstavu si mohou lidé prohlédnout do 8. října.



Komedie Pěkně blbě bude dnes na programu kina

Kutná Hora - Kino Modrý kříž bude dnes od 19 hodin promítat komedii s názvem Pěkně blbě. Hlavním hrdinou je Kumail. Krátce po seznámení s Emily však vztah naruší záhadná nemoc, kdy je Emily v umělém spánku. V nemocnici se potkává s jejími svéráznými rodiči.



Kavárnička pro seniory se vrací zpět po prázdninách

Kutná Hora - Kavárnička pro seniory a zdravotně postižené se vrací po prázdninách vrací spět. První setkání se uskuteční ve středu 20. září od 14 hodin v prostorách hotelu Zlatá stoupa. Tentokrát bude věnována všem Maruškám, Liduškám a Vašíčkům, protože v září slaví svůj svátek.



Zahraje Ježkův orchestr

Kutná Hora - Hudební revue nazvané Večer v kavárně Tmavomodrý svět s nejznámější mi písně z Osvobozeného divadla bylo kvůli počasí minulý pátek zrušeno. Orchestr Jaroslava Ježka zahraje v náhradním termínu a to tuto neděli od 19 hodin na nádvoří Vlašského dvora.



Jak trénovat paměť prozradí host Dopoledního Regionu

Kutnohorsko - Každé všední dopoledne nabízí Český rozhlas Region rozhovory se zajímavými hosty. Dnes po 11. hodině přivítá moderátorka Iveta Chlumská certifikovanou trenérku paměti Kvetoslavu Hoškovou. Dozvíte se, jak trénovat svou paměť a v jakém věku je dobré s tréninkem začít. Český rozhlas Region naladíte na frekvenci 100,5 FM.