Krátce z Kutnohorska

Hořínfest začal dopoledním jarmarkem.Foto: Deník / Walterová Barbora

Ve Zruči dnes budou háčkovat chobotničky

Zruč nad Sázavou - Ve spolkovém domě se dnes od 17 hodin uskuteční akce na podporu projektu porodnic v podobě kurzu háčkování chobotniček. Háčkované chobotnice jsou dávané do inkubátorů, podporují u nedonošených miminek pocit bezpečí. Kdo chce podpořit dobrou věc, je třeba vzít sebou háček číslo 2,5 až 3,5, přízi lze koupit na místě.



Posvícenský jarmark se bude konat v Kácově

Kácov - Posvícenský jarmark se bude konat v sobotu 9. září od 10 do 21 hodin na zámeckém nádvoří v Kácově. Součástí programu bude soutěž o nejlepší štrůdl a sekanou nebo soutěž v pojídání švestkových knedlíků. O hudbu se nejprve postará Uhlířskojanovická kapela, později Martin Zeman s dětskou kapelou a na řadu přijde i Elvis Presley Show.



Rockové léto uzavře Benefit a Markýz John

Nové Dvory - Letní parket v pohostinství U Hájků v Nových Dvorech patřil po celé léto rockovýcm zábavám. Z programu „Rockového léta 2017“ ale zbývá už jen jeden jediný večer. V průběhu něj zahrají skupiny Benefit a Markýz John. Poslední rockovou zábavu letošního léta se můžete užít v sobotu 9. září večer.





V Uhlířských Janovicích budou opravovat silnice

Uhlířské Janovice - Rekonstrukci hned dvou ulic plánují v Uhlířských Janovicích. Opravy by se měla dočkat autobusová zastávka, veřejné osvětlení i chodníky v ulicích Smetanova a Kolínská. Rada města už odsouhlasila zahájení přípravných prací pro vypracování projektové dokumentace na stavbu.



Na kutnohorském gymnáziu bude zajímavá beseda

Kutná Hora - Gymnázium Jiřího Ortena připravilo na polovinu září velmi zajímavý program. Školu totiž navštíví Jan Dušek, pacient s roztroušenou sklerózou, který bude v hudebně gymnázia v neděli 17. září od 18 hodin vyprávět o své cestě do Santiaga de Compostela, kterou za podpory svých kamarádů absolvoval na vozíčku. O své zážitky z 640 kilometrů dlouhé pouti po svatojakubské cestě se podělí nejen se studenty, ale i s veřejností.



Herec Kryštof Rímský hostem na Regionu

Kutnohorsko - Každý pátek po 11. hodině začíná ve vysílání Českého rozhlasu Region talk show Tandem Jana Rosáka. Dnešním hostem bude herec Kryštof Rímský, kterého můžete znát například z role Máry v televizním seriálu Ulice. V Tandemu se od něj mimo jiné dozvíte, jaké to bylo vyrůstat v divadelní rodině. Tandem s Janem Rosákem a Kryštofem Rímským naladíte již dnes hodinu před polednem na frekvenci 100,5 FM.