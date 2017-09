Krátce z Kutnohorska

Kutnohorsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu.

Kavárnička se konala v hotelu Zlatá stoupaFoto: Deník / Kovandová Diana

Lidé v Tupadlech si užijí posvícenský jarmark

Tupadly - Malý posvícenský jarmark plánují v obci Tupadly tuto sobotu u Pohostinství ve Frmole od 14.30 hodin. K vidění budou ukázky tradičních řemesel a zájemci si budou moci některé výrobky dokonce zkusit vyrobit. Večer bude pokračovat posvícenské veselí zábavou, kde zahraje skupina Šou-Hanz Band.



Barbora Štěpánová zavítá na Pohádkový ples

Zruč nad Sázavou - Pohádkový ples se uskuteční ve Zruči nad Sázavou tuto sobotu od 10 do 19 hodin. Děti i dospělí si prohlédnou expozici plnou panenek, medvídků, pokojíčků a dalších doplňků v podkroví zručského zámku. Expozice patří Klubu panenek ČR, který vznikl již v roce 1999 a pořádá krátkodobé výstavy. Od roku 2010 mohou lidé navštívit výstavu panenek v již zmíněném zručském zámku.



Lidé se o víkendu naučí principy krajinomalby

Kutná Hora - Lidé si tuto sobotu od 9 hodin mohou namalovat ve Vladislavově ulici, kde se nachází Základní umělecká škola Kutná Hora, vlastní obraz krajiny pomocí akrylových barev. Naučí se principy krajinomalby a postup, jak celý obraz vytvořit. V neděli se budou zájemci učit od 9 hodin v Základní umělecké kole malovat portrét podle fotografie, opět za použití akrylových barev.



Děti i dospělí si procvičí dopravní předpisy

Uhlířské Janovice - Dopravní akci s názvem Bezpečně na cestě 2 chystají v Uhlířských Janovicích na neděli 24. září od 13 do 17 hodin. Děti i dospělí se mohou těšit na dopravní disciplíny. Akce se uskuteční v ulici 28. října.





Husitský hejtman se v sobotu objeví na Sionu

Chlístovice - Příběh života posledního husitského hejtmana se odehraje v sobotu 16. září na pláni před kostelem sv. Ondřeje. Sraz účastníků je naplánovaný ve 11.30 hodin a na programu budou ukázky bitvy u Malešova, bitvy u Lipan, dobývání Sionu či poprava Jana Roháče. V místě bude připraveno i dobové tržiště. Historickou akci Roháč na Sionu aneb cestou proti proudu času pořádá obec Chlístovice ve spolupráci se sdruženími Roháčův Sion a Civitas Pragensis. Je pořádána ke kulatému 580. výročí dobytí hradu Sionu a popravy Jana Roháče z Dubé roku 1437.



Elektric festival rozezní kemp v Malešově

Malešov - Elektrik festival je naplánován v malešovském kempu na tento víkend. Na oba dny jsou připravené tři stage a více než deset kapel. Část vybraného vstupného bude věnována místní mateřské škole.



Kavárnička pro seniory začne příští týden

Kutná Hora - Kavárnička pro seniory a zdravotně postižené se uskuteční ve středu 20. září od 14 hodin v kutnohorském hotelu Zlatá stoupa. Tentokrát bude tématicky věnovaná Maruškám, Liduškám a Vašíčkům.



Návrhář Osmany Laffita se účastní Výměny manželek

Kutnohorsko - V těchto dnech mohou lidé na Kutnohorsku spatřit slavného návrháře Osmanyho Laffitu. Ten se přihlásil se svým manželem do reality show Výměna manželek a štáb jej umístil právě do rodiny, která bydlí poblíž Kutné Hory. Rozruch způsobil slavný návrhář i ve Svatém Mikuláši, jelikož dorazil s celou náhradní rodinkou na Vinobraní. Kdy bude tento díl odvysílán, zatím není jasné. S největší pravděpodobností to bude až za pár měsíců.



Lidé se mohou podívat do interiérů pivovaru

Kutná Hora - Měšťanský pivovar Kutná Hora nabízí nejen milovníkům piva možnost prohlídku interiérů. Ta se bude konat tuto sobotu 16. září od 14 hodin. Prohlídka bude trvat přibližně hodinu a v jejím rámci se příchozí lidé dozví něco z historie pivovaru i technologie vaření piva. Podívají se na varnu pivovaru, do spilky, sklepa a na lahvárnu. Každý, komu je více jak 18 let, dostane také k ochutnání tankové pivo. Průvodkyní bude v sobotu emeritní sládková Růžena Jiránková. Další prohlídky se bude konat příští sobotu 23. září opět od 14 hodin.



Herečka Uršula Kluková hostem Humoriády

Kutnohorsko - Hostem oblíbeného pořadu s názvem Humoriáda ve vysílání Českého rozhlasu Region bude dnes po 16. hodině herečka Uršula Kluková. Celou hodinu můžete rozhodovat o tom, kdo vás bude bavit. Spolu s moderátorem pořadu Patrikem Rozehnalem vám Uršula Kluková nabídne vždy dvě scénky. Ta, která od posluchačů získá více hlasů, se pak objeví ve vysílání. Těšit se můžete i na zajímavé historky spojené s aktéry jednotlivých scének. Humoriádu naladíte na frekvenci 100,5 FM.



Zastupitelé budou jednat

Zruč nad Sázavou - Po prázdninové přestávce se k jednání sejdou městští zastupitelé. Veřejné zasedání je naplánované na pondělí 18. září od 18 hodin ve Výstavním sále zámku. Na programu bude mimo jiné přijetí dotací či nové nádoby na tříděný odpad.



Ivan Mládek zahraje v říjnu

Rataje nad Sázavou - Letošní bohatý program v klubu Pivovárek oživí ještě jedna legenda české hudbení scény. V sobotu 14. října zde zahraje Ivan Mládek se svým Banjo Bandem. Začátek koncertu je naplánován na 20. hodinu.



Knihovna je znovu otevřená

Bratčice - Po prázdninové dvouměsíční pauze opět otevřela své brány místní knihovna v obci. Pro občany bude otevřená vždy v pátek jednou za 14 dní. Poprvé byla otevřená 8. září, následující termín je v pátek 22. září. Lidé mohou přijít od 17 do 18 hodin.