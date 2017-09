Krátce z Kutnohorska

Kutnohorsko - Přečtěte si krátké zprávy z Kutnohorska.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník

Koncertní recitál dnes pořádají v Dačického domě

Kutná Hora - Koncertní recitál s mluveným slovem Hudba v myšlenkách Masarykových se bude konat dnes od 18 hodin v Dačickém domě v Kutné Hoře. Akce se bude konat v rámci oslav 80. výročí úmrtí T. G. Masaryka.



Ve Virtuální univerzitě se zaměří na astronomii

Kutná Hora - Virtuální univerzita třetího věku bude pokračovat druhou lekcí v Městské knihovně Kutná Hora dnes od 10 hodin. Druhá lekce má název Astronomie. Třetí lekce se stejným názvem se uskuteční ve středu 27. září od 10 hodin.



Skauti pořádají tento pátek dobrodružné odpoledne

Kutná Hora - Kutnohorští skauti pořádají tento pátek od 15.30 do 17.30 hodin dobrodružné odpoledne pro děti s názvem Tábor ve dvou hodinách. Celkem bude ve Sklenářově dolíku připraveno deset stanovišť.



V Bratčicích se opět otevřela místní knihovna

Bratčice - Po prázdninové dvouměsíční pauze opět otevřela své brány místní knihovna v Bratčicích. Pro občany bude otevřená vždy v pátek jednou za 14 dní. Lidé si mohou knihy přijít půjčit v pátek 22. září od 17 do 18 hodin.



Na kavárničce si zatančí Marušky i Vašíčkové

Kutná Hora - Kavárnička, kterou pořádá Centrum pro seniory a zdravotně postižené v Kutné Hoře, se uskuteční příští středu 20. září od 14 hodin v kutnohorském hotelu Zlatá stoupa. Tentokrát bude tématicky věnovaná Maruškám, Liduškám a Vašíčkům.





V Uhlířských Janovicích chystají dopravní akci

Uhlířské Janovice - Dopravní akci Bezpečně na cestě 2 chystají v Uhlířských Janovicích na neděli 24. září od 13 do 17 hodin. Děti i dospělí se mohou těšit na dopravní disciplíny.



Do Kutné Hory míří cestovatelský festival Na@Na

Kutná Hora - Druhý ročník cestovatelského festivalu s názvem Na@Na se letos přesouvá do Kutné Hory. Bude se konat v sobotu 7. října v Galerii Středočeského kraje. Na festival přijede vyprávět o svých cestách fotograf Pavel Svoboda, milovník Sibiře Dalibor Beneš. Hostem bude ale i Petr Snížek a další osobnosti. Začátek festivalu je naplánován na 12.30 hodin.



Mobilní kancelář hejtmanky zavítá do Kutné Hory

Kutná Hora - Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová zavítá do Kutné Hory se svou mobilní kanceláří ve středu 20. září od 10 do 16 hodin. K vidění bude v Galerii Středočeského kraje v Barborské ulici. Většinu dne se bude hejtmanka věnovat místním obyvatelům a pomáhat řešit jejich problémy.



Řidič dodávky srazil při couvání místní seniorku

Kutná Hora - Místní seniorku srazil ve středu 13. září před půl 10 dopoledne při couvání řidič dodávky. Seniorka šla po silnici poblíž potoka Vrchlice. V místě, kde není vyznačený přechod pro chodce, došlo ke střetu s dodávkou. „Se zraněním byla převezena do nemocnice,“ uvedla policejní mluvčí Vendulka Marečková. Alkohol byl jak u řidiče dodávky, tak i u místní seniorky na místě vyloučen. „Příčiny, okolnosti a míra zavinění je nyní v šetření,“ dodala.



Rostlinný odpad svezou příští týden v Kutné Hoře

Kutná Hora - Svoz rostlinného odpadu se bude konat tento měsíc v Kutné Hoře. V pondělí 18. září bude zajištěn v lokalitách Vrchlice, Hlouška, Vnitřní město, Šipší a Karlov. O den později pak na Kaňku a Žižkově. Ve středu 20. září je naplánován v lokalitách Sedlec, Malín, Neškaredice, Perštejnec a Poličany. Lidé mohou na místa svých sběrných nádob umístit plevel, listí, proutí z ořezaných stromů, keřů a živých plotů tak, aby jej bylo možné snadno uchopit a naložit, nejlépe do pytlů.



Pošta v Bílém Podolí omezila dočasně svůj provoz

Bílé Podolí - Změna provozních hodin pošty v Bílém Podolí pro veřejnost je naplánována až do pátku 29. září. Z provozních důvodu mohou lidé navštívit poštu v Bílém Podolí od pondělí do pátku pouze odpoledne od 13.45 do 15.45 hodin.



V Sedlci počítají lidé s uzavírkou

Kutná Hora - S úplnou uzavírkou ulic Havlíčkova a Vrchlického musejí počítat v těchto dnech obyvatelé kutnohorské Sedlce. Uzavírka je naplánovaná minimálně do příštího pátku 22. srpna. Důvodem uzavírky ulic Havlíčkova a Vrchlického jsou výkopové práce z důvodu rekonstrukce kanalizace a jejího napojení na vodovod. Zejména obyvatele Dolního Žižkova stále trápí opravy v ulici Kremnická. I nadále je zde doprava řízena kyvadlově. Radost z toho nemají ani rodiče, které vozí své děti do Základní školy Žižkov. „Ráno musím vozit svého syna do školy dříve. Počítám zde se zdržením,“ řekla Jana Hanušová.



Ve Zruči odvezou nebezpečný odpad

Zruč nad Sázavou - Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu je naplánován ve Zruči nad Sázavou na tento pátek 15. září. Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude proveden v ulici M. J. Husi, Průběžné, Okružní, Na Farském a na rozhraní zručských ulic Nová a Budovatelů, Tomáše Bati a Okružní a Hlohová a Okružní. Lidé mohou ve Zruči nad Sázavou na tato místa stanovena městským úřadem umístit například matrace, zdravotní keramiku, nábytek, koberce, sklo, zeleň, pneumatiky, staré léky, barvy, fotochemikálie, oleje, znečištěné obaly, rozpouštědla a kyseliny.