Krátce z Kutnohorska

Omezili těžbu dřeva v lese

Zruč nad Sázavou – Městský úřad zveřejnilvyhlášku ministerstva zemědělství, která z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a dlouhodobého srážkového deficitu zakazuje vlastníkům lesů těžbu smrků a borovic.



Blíží se splatnost poplatku za odpad v Kutné Hoře

Kutná Hora – Splatnost ročního poplatku za odpady se blíží. Ve své zprávě na to upozornil kutnohorský městský úřad. Poplatek, který činí 650 korun za trvale hlášenu osobu za rok je nutné uhradit do konce září.



Ve Svatém Mikuláši oslaví výročí založení obce

Svatý Mikuláš – Oslavy 710 let od založení obce se uskuteční o víkendu 22. a 23. září, přičemž slavnost bude spojená se setkáním rodáků a přátel Svatého Mikuláše. Oslavy začnou v pátek 22. září v 18 hodin besedou o historii obce. Hlavní oslavy jsou připraveny na sobotu 23. září, kdy bude nejprve v 10 hodin na programu mše u kapličky, následovat bude prohlídka obecních budov a ve 13 hodin vyrazí obcí průvod.



Miro Šmajda, Tichá dohoda a další dorazí na slavnosti

Kutná Hora – Tradiční Svatováclavské slavnosti se budou konat v sobotu 30. září od 13 hodin na Palackého náměstí. Mezi hudebními hosty se objeví Miro Šmajda a kapela Tichá dohoda.

Archa se představí U pávů

Kutná Hora - V rámci Týdne nízkoprahových klubů se dnes v parku U Tří pávů představí klub Archa. Připraven bude celodenní program, bleší trh ale také třeba maketa kozy s možností vyzkoušet si dojení. Cílem akce je upozornit veřejnost na práci klubu přímo v lokalitě.

Při Běhu pro zvon se poprvé rozezní Jakub Maria

Kutná Hora - Druhý ročník terénního běžeckého závodu Běh pro zvon odstartuje v neděli 15. října ve 14 hodin. Znít při něm bude nový zvon Jakub Maria ze věže kostela sv. Jakuba. Na závod je možné se registrovat na místě v den závodu nebo se přihlásit online na webové stránce www.stopnito.cz. Výtěžek z běžeckého závodu bude použit na nutné opravy na kostele sv. Jakuba.

Herec Mojmír Maděrič hostem na Regionu

Kutnohorsko - Hostem oblíbeného pořadu Humoriáda ve vysílání Českého rozhlasu Region bude dnes po 16. hodině herec Mojmír Maděrič. Celou hodinu můžete rozhodovat o tom, kdo vás bude bavit. Spolu s moderátorem pořadu Patrikem Rozehnalem vám Mojmír Maděrič nabídne vždy dvě scénky. Ta, která od posluchačů získá více hlasů, se pak objeví ve vysílání. Těšit se můžete i na zajímavé historky spojené s aktéry jednotlivých scének. Humoriádu naladíte na frekvenci 100,5 FM.

Dnes budou jednat v Čáslavi

Čáslav - Městští zastupitelé usednou dnes k veřejnému jednání na nové scéně Dusíkova divadla v 18 hodin. Na programu budou mít mimo jiné volbu člena rady města či slib nového zastupitele.