Krátce z Kutnohorska

Kutnohorsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu!

Židovští hosté prošli stezku Stolpersteinů v KolíněFoto: Alice Drdová

Budou odhaleny další Kameny zmizelých

Kutná Hora - Další Kameny zmizelých, takzvané Stolpersteine, budou ve městě odhaleny ve středu 20. září. Dlažební kostky s mosazným povrchem nesou jména židovských obyvatel, kteří zahynuli za druhé světové války. V Kutné Hoře budou postupně odhaleny na 7 místech za 21 obětí. první bude položen v 11 hodin na Palackého náměstí, dále pak v ulicích Jakubská, Husova, Vocelova Rudní a Benešova.



Kurzy jógy začnou v Červených Janovicích

Červené Janovice - První cvičení jógy začne v obci ve středu 20. září od 18.00. Vzhledem k chladnějším dnům bylo ale přesunuto z původně plánované tělocvičny do budovy mateřské školy. Cvičení tento týden je v rámci akce „Sokol v pohybu“, zváni jsou tedy i ti, kteří si cvičení chtějí jen tak nezávazně vyzkoušet.



Kavárnička se vrací po létě

Kutná Hora - Zářijová Kavárnička pro seniory a zdravotně postižené se uskuteční ve středu 20. září od 14 hodin v prostorách hotelu Zlatá stoupa, tentokrát pro Marušky, Lidušky a Vašíčky, kteří mají v září svátek.





Piráti dorazí do Březové

Březová - Pirátský den připravili na sobotu 24. sobotu od 13 hodin v zábavním parku Heroland. Návštěvníci si zastřílí z děla, budou závodit na lodích a šermovat budou přímo z pirátem. Zároveň se bude hledat pirátský poklad.



Kutná Hora zažije městský závod v orientačním běhu

Kutná Hora - Městský závod v orientačním běhu nebo chůzi nazvaný Poznej noční Hory Kutny 2 organizátoři připravují na pátek 22. září ve 20 hodin. Půjde o noční závod smíšených dvojic s hromadným startem, přičemž start bude ve 20 hodin od Domu dětí a mládeže v Kremnické ulici. Je povolen start dvojic žena a muž, žena a dítě do deseti let, muž a dítě do deseti let. Limit závodu je stanoven na 90 minut.



Výroční varhanní koncert chystají v Malešově

Malešov - Výroční varhanní koncert připravují v kostele sv. Václava v Malešově na čtvrtek 28. září od 16 hodin. Na koncertě vystoupí Orchestra di Archi z pardubické konzervatoře se sólisty Viktorem Darebným, který se ujme varhany a Jiřím Kuchválkem. Ten posluchačům zahraje na housle.



Herec Jiří Lábus hostem Humoriády na Regionu

Kutnohorsko - Hostem oblíbeného pořadu Humoriáda ve vysílání Českého rozhlasu Region bude protentokrát oblíbený český herec Jiří Lábus. Pořad začíná na Regionu dnes v 16 hodin. Celou hodinu můžete rozhodovat o tom, kdo vás bude bavit. Spolu s moderátorem pořadu Pavlem Kučerou vám Jiří Lábus nabídne vždy dvě scénky. Ta, která od posluchačů získá více hlasů, se pak objeví ve vysílání. Těšit se můžete i na zajímavé historky spojené s aktéry jednotlivých scének. Humoriádu naladíte na frekvenci 100,5 FM.