Krátce z Kutnohorska

Kutnohorsko - Přečtěte si krátké zprávy z Kutnohorska.

Pohádkové bytosti přivítají děti u rozhledny Bohdanka.Foto: Archiv Kateřiny Dlouhé

Pohádkové bytosti přivítají děti u rozhledny Bohdanka

Bohdaneč – V pořadí sedmý ročník Pohádkového putování je naplánován v Bohdanči na tento čtvrtek 28. září. Start putování se bude konat přímo na rozhledně Bohdanka. S pohádkovými bytostmi pak budou putovat malí a velcí od 13 do 15 hodin.

Na Palackého náměstí zazpívá Miro Šmajda

Kutná Hora - Svatováclavské slavnosti se budou konat na Palackého náměstí tuto sobotu od 13 hodin. Vystoupí divadelní soubor Kůzle Hu.sou a hudební skupina Trampoty. Od 18.45 hodin pak zazpívá Miro Šmajda. Od 13 hodin si mohou lidé také na náměstí projít staročeské trhy. Pro děti bude připraven v parku U Tří pávů další program.



Pro velký zájem se koná další zdravotní cvičení

Kutná Hora - Zdravotní cvičení ve vodě se bude pro velký zájem konat i tento čtvrtek 28. září v kutnohorském bazénu. Cvičící tak zároveň společně oslaví státní svátek. Cvičení se pak uskuteční naposledy ve čtvrtek 5. října. Poté se bude konat již každou středu od 10 října, a to vždy od 10 do 11 hodin. Vstup do šaten je povolen od 9.30 hodin. Poslední lekce je nyní naplánována na 7. března příštího roku.





Divadlo bude hostit výstavu Miloslava Mouchy

Čáslav - Výstava Miloslava Mouchy s názvem Z onoho světa bude zahájena ve foyer Dusíkova divadla v Čáslavi v úterý 3. října od 17 hodin. Úvodní slovo pronese Petr Svoboda, který je ředitelem Galerie výtvarného umění v Mostě. Lidé mohou výstavu v čáslavském divadle navštívit do 26. listopadu.



Kapacitu rozšířili ve družině celkem o třicet míst

Kutná Hora - Ve školní družině na Základní škole Žižkov v Kutné Hoře navýšili kapacitu. „Ta byla donedávna stanovena na 210 žáků školy, protože bylo ale stále nedostatek volných míst, školní družina se rozšířila o další třídu,“ řekl místostarosta Kutné Hory Josef Viktora. V současné době je již kapacita školní družiny celkem 240 žáků.



Uspořádají výroční varhanní koncert v kostele sv. Václava

Malešov - Výroční varhanní koncert v kostele sv. Václava v Malešově se bude konat tento čtvrtek od 16 hodin. K poslechu zahraje přítomným Orchestra di Archi se sólisty Viktorem Darebným, který se ujme varhan a Jiřím Kuchválkem, který zahraje posluchačům na housle. Zazní díla skladatelů Johanna Pachelbela, Jana Křtitele Kuchaře, Giuseppeho Tartini a dalších.



Ředitelka středočeských hygieniků hostem Regionu

Kutnohorsko - Český rozhlas Region se každé úterní odpoledne ptá těch, kteří ovlivňují život v našem kraji. V pořadu K věci hovoří k aktuálním tématům významné osobnosti veřejného života. Dnešním hostem bude ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Jarmila Rážová. Moderátor Tomáš Pancíř s ní například probere výsledky kontrol ve stravovacích zařízeních. Pořad K věci si můžete poslechnout po 15. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Region na frekvenci 100,5 FM.