KRÁTCE: Za dětmi přijede planetárium, všechny generace potěší deskovky

Kutnohorsko - Přinášíme vám přehled krátkých zpráv a kulturních pozvánek z regionu.

Mobilní planetárium metronome.Foto: metronomefestival.cz

Deskové hry si zahrají všechny věkové kategorie

Zruč nad Sázavou - Předváděcí akce deskových her s názvem Kdo si hraje, nezlobí se uskuteční v sobotu 17. června ve Spolkovém domě ve Zruči nad Sázavou. Rodiče s dětmi si mohou přijít zahrát deskové hry od 8 do 10 hodin, všechny věkové kategorie pak od 14 do 17 hodin.

Přivítají léto společně na Komenského náměstí

Čáslav - Vítání léta s Diakonií se uskuteční v pátek 16. června od 14 hodin na Komenského náměstí v Čáslavi. Lidé se mohou těšit na diskotéku pod širým nebem, koncert pro děti Kůzle Hu.sou. nebo na vystoupení Hudební školy Yamaha. Vítání léta se bude konat až do večerních hodin. Zakončí ho koncertem kutnohorská hudební skupina Lure Of Senses ve 21 hodin.

Akademická malířka vystaví obrazy i objekty

Kutná Hora - Vernisáž výstavy akademické malířky Jitky Jelínkové s názvem Obrazy, koláže, objekty se bude konat v sobotu 10. června od 17 hodin. Součástí vernisáže bude i malá módní přehlídka nebo hudební vystoupení Terezy Němcové. Výstava potrvá do 30. června.

Děti potěší mobilní planetárium i výletní vlak

Chotusice - Hravé odpoledne pro děti je připraveno na sobotu 10. června od 13 hodin ve sportovním areálu v Chotusicích. Na mají zájemce bude čekat mobilní planetárium, trampolína i střelba ze vzduchovky. Návštěvníky potěší také výletní vlak.

Přírodovědná procházka povede po Kaňku

Kutná Hora - Přírodovědná procházka v okolí třešňového sadu na Kaňku se začne v sobotu 10. června v 9.30 hodin. Půjde o komentovanou procházku, kdy se slova ujme vlašimský ekolog Martin Klaudys. Bude vyprávět nejen o této lokalitě, ale také o tom, jaké práce se uskutečnily a uskuteční v blízkosti Národní přírodní památky Kaňk. Dotkne se i toho, co může tuto cennou lokalitu nejen zachránit, ale také ohrozit.