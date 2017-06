KRÁTCE: Začíná bigbítový festival, jinde lidé budou cvičit jógu

Kutnohorsko - Přinášíme vám přehled zpráv z regionu.

Začíná bigbítový festival

Čáslav - Evropský bigbítový festival Banjo Jamboree se uskuteční dnes a zítra v čáslavském areálu letního kina a koupaliště ve Vodrantech. Představí se dvě desítky hudebních skupin z České republiky i ze zahraničí. Hvězdou bude britský zpěvák, skladatel, kytarista a v neposlední řadě i famózní banjista Dan Walsh.

Děti budou soutěžit

Zbraslavice - Soutěž mateřských škol s podtitulem „Sportování nejen pro radost“ se uskuteční zítra od 8.45 hodin opět v areálu zbraslavického letiště. Vyhodnocení soutěží a předání medailí je naplánováno na 11.30 hodin.

Lidé si zítra zacvičí jógu

Kutná Hora - Mezinárodní den jógy, který připadá na 21. června, oslaví zítra od 15.30 hodin v Kutné Hoře. Cvičení pro zájemce každého věku se uskuteční v zahradách jezuitské koleje. V případě deštivého počasí se přesune do Jógacentra Kutná Hora v Tylově ulici.

Burza knih začne v pondělí na dvoře knihovny

Kutná Hora - Městská knihovna Kutná Hora uspořádá burzu knih a časopisů, která na jejím dvoře začne v pondělí 19. června a potrvá do pátku 23. června. Lidé ji mohou navštívit denně od 10 do 17 hodin. Jen v úterý bude otevřeno do 14 hodin.

Výuční listy předají v divadle

Kutná Hora - Studenti Středního odborné školy a odborného učiliště řemesel Kutná Hora převezmou výuční listy na prknech Městského Tylova divadla v Kutné Hoře. Slavnostní akt se uskuteční v úterý 20. června od 19 hodin.

Žáci ze Žižkova se připravují na tradiční akademii

Kutná Hora - Akademie Základní školy Žižkov se uskuteční v úterý 27. června od 17 hodin v Městském Tylově divadle v Kutné Hoře. Událost patří již k tradičním červnovým událostem školy, při které se loučí se svými deváťáky.

Herečka Zuzana Slavíková bude hostem talk show

Kutnohorsko - Každý pátek po 11. hodině začíná ve vysílání Českého rozhlasu Region talk show Tandem Jana Rosáka. Dnešním hostem bude herečka, dabérka a moderátorka Zuzana Slavíková, která se proslavila coby moderátorka pořadu Nejslabší! Máte padáka! V Tandemu se od ní mimo jiné dozvíte, v jakých rolích ji můžete vidět v pražském Divadle pod Palmovkou. Tandem Jana Rosáka se Zuzanou Slavíkovou naladíte dnes hodinu před polednem na frekvenci 100,5 FM.