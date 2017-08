KRÁTCE: Zbraslavičtí hasiči připravili pestrý sobotní den

Kutnohorsko - Co se děje v regionu? Přinášíme vám přehled zajímavých událostí.

Kutnohorské kino nabídne akční komedii

Kutná Hora – Kino Modrý kříž dnes nabídne divákům akční komedii nazvanou Zabiják a bodyguard. V hlavních rolích se objeví populární herci Samuel L. Jackson a Ryan Reynolds. Komedie vypráví příběh o nejlepším bodyguardovi na světě který dostane nového klienta – nájemného vraha. Ten musí svědčit u Mezinárodního soudního dvora. Aby se včas dostavili k soudnímu řízení, musí oba zapomenout na to, že jsou tak trochu jiní a že si možná až příliš lezou na nervy. Začátek promítání je ve 20 hodin.

Baroko všemi smysly lze vychutnat na Hrádku

Kutná Hora – Na Hrádku se lze v průběhu prázdnin každý čtvrtek setkat s laickým bratrem kutnohorských Jezuitů, který návštěvníky seznámí s cyklem obrazů Ignáce Raaba. Během prohlídky také mohou nasát barokní atmosféru všemi pěti smysly.

Rockové léto nabídne předposlední koncert

Nové Dvory – Program Rockového léta 2017 na parketu v Nových Dvorech se blíží ke konci, zbývají poslední dvě zábavy. Ta předposlední je naplánována na pátek 25. srpna, kdy zahrají skupiny Doga a Komunál.

S prázdninami se rozloučí děti pod Zámkem

Úmonín – Loučení s prázdninami připravila pro děti Obec Úmonín ve spolupráci s dobrovolnými hasiči. Odpoledne plné her a soutěží se uskuteční v sobotu 26. srpna od 14 hodin na hřišti pod Zámkem. Na děti čeká kromě soutěží také celá řada odměn.

Zbraslavičtí hasiči připravili pestrý sobotní den

Zbraslavice – Dobrovolní hasiči ve Zbraslavicích připravili na poslední srpnovou sobotu bohatý program. Na zdejším tréningovém hřišti se nejprve od 14 hodin uskuteční Dětský den s hasičem. Pro děti bude připraven devíti metrový skákací hrad, vodní válec, stříkání do požárních terčů a další dětské soutěže. Odpoledne pro děti vystřídají noční závody, přičemž začátek klání bude těsně po setmění. Sraz účastníků, kteří se utkají v požárním útoku, je v 19 hodin.

Mejdan roku se bude konat v Čáslavi první školní den

Čáslav – První školní den letos připadá na pondělí 4. září. Ve stejný den se také bude v Čáslav konat Mejdan roku. Ten se uskuteční na náměstí Jana Žižky z Trocnova od 9 hodin. Akce je určená především dětem, k dispozici bude skákací hrad, občerstvení a spousta soutěží o lákavé ceny.

V Uhlířských Janovicích opraví zničený mostek

Uhlířské Janovice – Zničený mostek ve zdejším městském parku se dočká obnovy. Rada města už odsouhlasila uzavření smlouvy na zpracování projektu na výstavbu včetně statického posudku. Předpokládaný rozpočet mostku je odhadován na tři sta tisíc korun.

Sídliště Na Pohoří se dočká revitalizace

Zruč nad Sázavou – Sídliště Na Pohoří se dočká kompletní revitalizace. Podle projektu budou vybudovány nové chodníky, vzniknou dvě nová parkoviště s povrchem z betonové vegetační dlažby, přičemž nabídnou kapacitu 39 nových parkovacích míst. V rámci revitalizace sídliště rovněž vzniknou přístřešky na tříděný a komunální odpad, úpravě dešťových výpustí a zatravnění a výsadbě dřevin. Doba realizace je odhadována na dva roky.

Malešovští zastupitelé se sejdou před koncem léta

Malešov – Obecní zastupitelé se k veřejnému jednání sejdou ještě před koncem letních prázdnin, konkrétně v pondělí 28. srpna od 18 hodin v budově zdejšího úřadu. Diskutovat budou mimo jiné o podání žádosti na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Na programu jednání je ale také ocenění dobrovolných dárců krve za celkem osmdesát odběrů.

Město čeká další uzavírka, potrvá týden

Kutná Hora – Od středy 30. srpna do čtvrtka 7. září bude uzavřena silnice III/33355 v ulici Prachňanská a to v prostoru křižovatky s ulicí Braunova a Seifertovy sady. Objízdná trasa stanovena nebude, ale cestující městské hromadné dopravy musejí počítat s tím, že bude dotčena dopravní obslužnost autobusů. Uzavírka křižovatky se dotkne příměstské linky mezi Kutnou Horou a Kolínem. Po dobu uzavírky se tak autobusová zastávka „Kutná Hora, U mlékárny“ přesouvá do ulice Gruntecká.