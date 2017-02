Krátké zprávy: Nezapomeňte na poplatky, kde bude kontejner?

Přinášíme vám přehled krátkých zpráv z Kutnohorska.

Hlavní sídlo kutnohorské radnice na Havlíčkově náměstí.Foto: DENÍK/Jitka Pokorná

Mostek V Hutích potřebuje vetší opravu

Kutná Hora - Poslední oprava mostku, který se nachází V Hutích, proběhla před deseti lety. Mostek je ale zřejmě kvůli špatné údržbě znovu ve tristním stavu a potřebuje velkou opravu. „Jeho konstrukce se skládá z kamenné a ze dřevěné části. V současné době je na jeho opravu vyhlášené výběrové řízení," uvedl starosta Kutné Hory Martin Starý a dodal, že v tomto roce by mělo dojít k opravě dřevěné části mostku.

Poplatky v Krchlebech musí zaplatit do března

Krchleby - Poplatky za komunální odpad a psy je třeba zaplatit v Krchlebech do konce března. Poplatek za psa činí v roce 2017 celkem 50 korun, za každého dalšího psa poté 75 korun. Poplatek za komunální odpad činí za jednoho dospělého 700 korun, osoby od 6 do 15 let poté platí 350 korun. Jednotný poplatek za chalupu činí v Krchlebech 700 korun, ten však není třeba jako jediný zaplatit do konce března. Lidé ho mohou zaplatit až do konce června.

Kontejner nebude v prvním čtvrtletí přistaven

Močovice - Kontejner na biologický odpad nebude v prvním čtvrtletí tohoto roku v Močovicích přistaven. Pro uložení bioodpadu mohou místní občané využít prostor za fotbalovým hřištěm. Obec zároveň prosí občany, aby odkládali větve na spáleniště. Větve poslouží v Močovicích 30. dubna ke startu čarodějnic.

Praktický lékař Jiří Machů nebude příští týden ordinovat

Vrdy - Praktický lékař Jiří Machů nebude ve Vrdech příští týden od 20. do 26. února z důvodu dovolené ordinovat. V těchto dnech bude praktického lékaře z Vrdů zastupovat lékař Miroslav Nulíček, jehož ordinace se nachází v čáslavské ulici Havlenova. V akutních případech mohou také lidé navštívit nemocnici v Čáslavi či v Kutné Hoře.

Lidé na vycházce uvidí historické jádro Kolína

Kutná Hora - Netypicky městská vycházka, která povede z Kutné Hory do Kolína, je naplánovaná na sobotu 18. února. Zájemci o akci se sejdou v sobotu v 9 hodin na hlavním vlakovém nádraží v Kutné Hoře, kdy společně odjedou do Kolína. Po příjezdu projdou lidé historickým jádrem města Kolína, kolem chrámu svatého Bartoloměje, Kmochova ostrova do Zálabí. Vycházku pořádá Zeměpisné sdružení a povede ji Zdeněk Lipský.