Křižovatka U Podlipných se řidičům znovu částečně uzavře

Kutná Hora - Dopravní komplikace a uzavírky v Kutné Hoře, jak se zdá, neberou konce. Sotva byla na Velký pátek po téměř čtrnáctidenní uzavírce otevřena světelná křižovatka U Podlipných, od dnešního dne bude její průjezd znovu částečně omezen. Křižovatka přitom patří k nejfrekventovanějším ve městě.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Důvodem částečné uzavírky je rekonstrukce plynového řadu v silnici č. I/2 ulice Masarykova. „Řidiči neprojedou křižovatkou ve směru do Masarykovy ulice. Ta bude uzavřena až po Tylovo divadlo," uvedl vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Kutná Hora Jaromír Ďoubal.

Uzavřena na výjezdu do Masarykovy ulice bude také ulice Kamenná stezka, která se tím pádem stane neprůjezdnou. Zcela uzavřeno zůstane také nové parkoviště u Městského Tylova divadla. Objízdná trasa je stanovena ulicí Štefánikova a dále po ulici Benešova a přilehlých komunikacích. Řidiči tak budou moci pro vjezd do Masarykovy ulice použít například ulice Školní, kde však bude provoz řízen semafory.

Částečná uzavírka křižovatky U Podlipných potrvá až do pátku 5. května. Průjezdná ale nezůstane nedlouho. Hned 20. května totiž začne kompletní rekonstrukce ulice Na Náměti. Ta se bude rekonstruovat postupně ve dvou úsecích, nejprve od křižovatky s ulicí Na Lávkách a Krupičkova až po křižovatku s ulicí Štefánikova, později rovněž v úseku s ulicí Tylova až po křižovatku s ulicí Štefánikova. Křižovatka U Podlipných tak ve směru od budovy bývalé zvláštní školy bude neprůjezdná a to až do 30. září.

Součástí rekonstrukce ulice Na Náměti má být kromě nového povrchu také vznik nových šikmých parkovacích míst podél parku u kostela Matky Boží, vzniknout by jich mohlo až osmnáct.