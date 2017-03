Krve není nikdy dost. Nové dárce všude rádi uvítají

Krev nelze uměle vyrobit a její potřeba pro člověka je trvalá. Bez zásob krve se neobejde fungování žádné nemocnice. To vědí i v nemocničních zařízeních na Benešovsku, Kutnohorsku a Kolínsku.

Čtyřicet let tradice

V loňském roce tomu bylo čtyřicet let, co mohou obyvatelé Benešovska darovat krev benešovské nemocnici. Jenom za rok 2016 přišlo do zdejšího transfuzního a hematologického oddělení 245 nových dárců. I přesto se zdravotníci stále poptávají po ochotných a zdravých jedincích. K samotnému odběru se není potřeba objednávat, stačí s sebou mít jen průkaz totožnosti.

„Odběry dárců probíhají na našem transfuzním a hematologickém oddělení vždy v úterý a ve středu od šesti do půl deváté ráno," uvedla Jana Helm Musilová z benešovské nemocnice.

„Nové dárce vítáme. Připojujeme se proto k akcím jako Daruj krev s Mary Kay a Daruj krev s Českým rozhlasem," dodala Musilová.

V loňském roce oddělení pro odběry krve v květnu navštívilo třeba 41 dobrovolných hasičů, kteří přišli v rámci projektu Daruj krev, daruj život s hasiči. Dvacet tři z nich přišlo úplně poprvé. Za uplynulý rok získala benešovská nemocnice krev od 2 298 bezplatných dárců. Ani dlouhodobá dárkyně Dana Jendelová kvůli zisku na odběry krve nechodí. Kromě potravinového balíčku totiž dárce žádnou jinou odměnu nedostane. „Mám dobrý pocit z toho, že jsem někomu mohla zachránit život. Asi dvakrát nebo třikrát se mi také stalo, že mi z benešovské nemocnice volali, protože měl nějaký člověk nehodu a potřebovali mojí krev. Vždycky jsem samozřejmě hned do nemocnice dorazila," prozradila Dana Jendelová.

Tisíce odběrů ročně

V současné době mají nemocnice na Kutnohorsku krve dost. Každá z nich je zásobena z jiné transfúzní stanice. Zatímco čáslavská nemocnice má vlastní hematologicko-transfuzní oddělení, kutnohorská nemocnice je závislá na nemocnici v Kolíně, pod kterou spadá.

Přestože se nemocnice v Čáslavi řadí k těm menším, může se pochlubit několikatisícovou dárcovskou základnou. Ročně je zde provedeno kolem tří tisíc odběrů. „Je to dáno i tím, že se nám základna tak nějak přirozeně obnovuje. V rodině, kde chodí darovat rodiče, se často stanou dárci také děti," uvedla vrchní sestra oddělení Pavlína Kunášková.

Podle ní lze také zcela jasně určit, kdo mezi dárci převládá. Jsou to muži. „Jsou jich asi dvě třetiny. Je to ale dáno spíše konstitučně. Ženy například nemají tolik krvinek," doplnila Kunášková. I když je dárců dostatek, zvou si v Čáslavi některé i na speciální odběry. Jedná se o ty dárce, kteří mají krevní skupinu RH-. Ta je někdy také nazývána „univerzální krví". „Jedná se o specifickou krevní skupinu, jejíž univerzálnost spočívá v tom, že se nekříží s krví příjemce," řekla Pavlína Kunášková.

Kolínská nemocnice má vlastní transfúzní stanici a podle mluvčí Stanislavy Kubincové tu dochází asi k pěti tisícům odběrů ročně. Darovat krev může přijít každý zdravý člověk, nemocnice ráda uvidí nové dobrovolníky.

Každý je vítaný

„Každý nový dárce je vítaný," potvrdila mluvčí Stanislava Kubincová, že novým dobrovolníkům se v Kolíně určitě nebrání, naopak je uvítají s otevřenou náručí.

Podle jejích slov dochází k pravidelným odběrům vždy v pondělí a v pátek od 6 do 9 hodin. Dárci darují krev bezplatně, mají však možnost odpočtu z daní. „Za každý odběr je možný odpočet z daní v hodnotě dva tisíce korun," dodala Kubincová.

Kolínská transfúzní stanice má nejvíce dárců krevní skupiny A Rh pozitivní. Nedostatek je pak dárců s krevní skupinou 0 Rh negativní.

Kdo může darovat krev?

Bezpříspěvkovým dárcem krve se může stát každý zdravý člověk ve věku osmnáct až šedesát pět let s tělesnou hmotností nad padesát kilogramů.

Nemusí být občanem České republiky, ale musí zde mít dlouhodobý pobyt, platné zdravotní pojištění a musí být schopen dobře komunikovat v češtině.

Odběr je možné provést jen pokud se cítíte zdraví. I běžná rýma, opary, teplota či stavy po prodělané chřipce, kdy může být přítomen virus, ohrožují příjemce Vaší krve.

