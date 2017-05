Kutná Hora bude o víkendu hostit dogtrekking

Kutná Hora - První květnový víkend přivítá Kutná Hora pošesté závody dogtrekkingu. Společný start je naplánovaný na sobotu 6. května a bude volný mezi 7. a 10. hodinou dopolední. „Okolo Kutné Hory" se pejskaři vydají třemi různě dlouhými tratěmi: krátká trasa měří 10 kilometrů, střední 25 kilometrů a dlouhá 35 kilometrů.

Start a zázemí celé akce bude stejně jako v uplynulých letech na vodácké chatě V Hutích. Trasa vede většinou po turistických značkách, někde po vlastním značení organizátorů. Závod „Okolo Kutné Hory" patří mezi méně náročné, dogtrekkingové závody jsou pořádány na 80 i více kilometrů a vedou po náročném horském terénu i přes brody a skály.

„Když jsem si pořídil naší čubičku, přemýšlel jsem, jakou společnou aktivitu vymyslet, něco, co by nás bavilo oba. Navíc jsem chtěl, aby to bavilo i více lidí najednou,“ uvedl hlavní organizátor dogtrekkingového závodu v Kutné Hoře Lukáš Lapčík, který jej pro pejskaře každoročně organizuje se svým týmem. Na víkendový závod je zatím přihlášeno 120 pejskařů, další ale ještě mohou přibýt na místě. Ti, kteří by se na jednu z tras chtěli vydat, ale nemají pejska, nemusí zoufat. V kutnohorském útulku je spousta pejsků, kteří čekají na vyvenčení a na závod je možné je vzít sebou.

Všichni účastníci dogtrekkingu musí vždy dodržet jedno základní pravidlo a to je, že psovod je se psem při dogtrekkingu po celou dobu závodu spojen a to buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo pouze vodítkem, na kterém psa vede. V žádném případě není možné jít se psem na volno, a to ani krátkodobě.

Naopak na čem vůbec nezáleží, je plemeno, se kterým se lidé závodu zúčastní. Může jít o obyčejného „voříška“ či šampiona výstavy. Mnohem důležitější je ale zvolit správnou délku trasy tak, aby byly zohledněny možnosti jak páníčka, tak pejska. Dogtrekkingový závod okolo Kutné Hory má ukázat Kutnou Horu nejen jako historické město, ale také jako místo s krásným okolím. A to je podle organizátora Lukáše Lapčíka nejlépe poznat se psem po boku.