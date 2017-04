Kutná Hora by mohla získat pozemky na Šipší

Město Kutná Hora by mohlo získat pozemky na Šipší. Na tiskové konferenci to naznačil místostarosta města Josef Viktora. Pokud by město pozemky získalo, mohla by na sídlišti vzniknout tolik potřebná parkovací místa.

Právě pozemky jsou hlavním kamenem úrazu v tom, proč další parkovací místa na Šipší ještě nevznikla. „Město na sídlišti nevlastní téměř nic. Kvůli pozemkům vedlo spor se Státním statkem Čáslav, který je v likvidaci,“ nastínil situaci předseda komise pro městská sídliště Kutná Hora Zdeněk Jirásek s tím, že město v roce 2012 chtělo na pozemky u soudu uplatnit nárok. „Domnívali jsme se, že se jedná o pozemky, které státnímu statku nepatří, že patří městu. Těch pozemků je spousta v rámci celého sídliště, asi šest hektarů. Nicméně jsme to nedokázali doložit,“ vysvětli Jirásek. ČTĚTE TAKÉ: Posázavské derby rozhodl Kácov v poslední půl hodině Po několika letech, kdy soud nekonal a stále nebylo rozhodnuto, je už dnes ve věci jasněji. Soud 30. června loňského roku rozhodl, že město nedoložilo dostatek důkazů o tom, že jsou pozemky jeho a přiřkl je Státnímu statku Čáslav. Od něj by je teď město chtělo koupit a ve věci jedná se správkyní konkurzní podstaty Hanou Záveskou. „Já jsem ale nesouhlasila se znaleckým odhadem ceny, který mi byl předložen,“ uvedla konkurzní správkyně. Město si odhad pozemků nechalo udělat už zhruba před dvěma lety, kdy chtělo být připraveno na variantu, že soudní spor prohraje. „Náš znalec cenu všech pozemků tehdy odhadl zhruba na 12 milionů korun,“ řekl Jirásek s tím, že městu by se následně přibližně polovina vrátila prodejem pozemků pod domy vlastníků bytových jednotek. Jakmile by město od Státního statku pozemky získalo, mohlo by okamžitě jednat. „V Opletalově ulici je zelená plocha ve tvaru trojúhelníku a tam by šlo udělat další parkoviště až s 80 místy. Problém je v tom, že podél toho pozemku vede 80 centimetrů země, která patří právě Státnímu statku,“ vysvětlil Zdeněk Jirásek. Další krok teď v podstatě závisí na konkurzní správkyni, která by na základě znaleckého posudku měla navrhnout odhadovanou cenu pozemků. ČTĚTE TAKÉ: Chraňte se! Klíšťata útočí. A u nás bohužel mohou být infikovaná

Autor: Hana Kratochvílová