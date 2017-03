Kašny, pítka, brouzdaliště. Kutná Hora chce ve městě více vodních prvků

V Kutné Hoře by mohly v budoucnu přibýt nové vodní prvky. Přemýšlí se nad vodním hřištěm i nad fontánou.

V první řadě půjde o obnovu vodního brouzdaliště v parku pod Vlašským dvorem. To je součástí rekonstrukce parku a pokud půjde vše podle plánů, mohlo by v areálu v budoucnu vzniknout i vodní hřiště.

Další vodní prvek by mohl vzniknout v zookoutku, který nyní připravuje spolek. O jakou atrakci by konkrétně šlo, je ale nyní otázkou.

Voda v centru

Dlouhodobě se ale hovoří i o vodních prvcích, které by vznikly přímo v centru. Jde o kašny, pítka i fontány. „Bohužel je to všechno o penězích. Průměrná cena realizace kašny se pohybuje od 500 tisíc korun," připustil kutnohorský starosta. Kdyby ale město našlo v rozpočtu dostatek peněz, mohlo by se zapojit do architektonické soutěže na vodní prvky.

Podle Starého se ale nabízí otázka, zda by bylo v Kutné Hoře vhodnější vytvořit moderní fontánu nebo historizující kašnu. Dalším problémem je také řešení přívodu vody na náměstí. „Přípojka by se mohla zařídit buď z pramene svatého. Vojtěcha, kde je voda zdarma, nebo vody pitné, kde je ale nutné platit vodné," podotkl starosta.

Vodní prvky na sídlišti?

Instalaci vodních prvků by si podle kutnohorské radnice ale zasloužilo i sídliště Šipší. V budoucnu by tak mohlo dojít k vybudování větších jezírek, která by zlepšovala život divoce žijících zvířat na sídlištích. Vodní prvek v této lokalitě by uvítala i Alena Němcová, která bydlí v ulici 17. listopadu. „Myslím si, že by to na sídlišti ocenila spousta lidí. Mezi paneláky by se nějaké jezírko nebo jiný vodní prvek hodil," uvedla Němcová.

V Kutné Hoře je pro veřejnost nyní pouze pár vodních prvků, které by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Jedná se o dobře známou Kamennou kašnu, pítka v Kollárově ulici a kašnu na náměstí Václavském. Blízko centra u Vlašského dvora se poté nachází fontána, u které se ve velkém fotí vždy svatebčané. Poslední z možností je kašna ve Vlašském roce.

Čáslav

Krásnou pískovcovou čtvercovou kašnou s fontánou se pyšní město Čáslav. Kašna pochází z konce 18. století a po jejích stranách jsou umístěny čtyři sochy, které představují čtyři roční období. „Kašna prošla před lety opravou. Udržujeme ji. Další vodní prvky ale v současné době neplánujeme," uvedl starosta Čáslavi Jaromír Strnad.

