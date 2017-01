Kutná Hora dostala miliony na Vlašský dvůr, obnova však stále není jistá

Kutná Hora - Kutnohorská radnice dostala v uplynulých dnech velmi dobrou zprávu. Dlouho očekávaná dotace na kompletní rekonstrukci Vlašského dvora, o níž mělo být rozhodnuto již na podzim a radnice výsledek netrpělivě očekávala, byla schválena. Kutná Hora tak dostala sto milionů korun na obnovu bývalé královské mincovny.

Vlašský dvůr v Kutné HořeFoto: Deník/Irena Blahníková

To však ještě neznamená, že se město do náročné obnovy památky pustí. Štědrou dotaci totiž ještě musí schválit na svém zasedání městští zastupitelé. To se bude konat na konci ledna.

I když je zde ještě tento krok, vedení města nezahálí. Kutnohorští radní již ustanovili takzvaného dotačního manažera. „Nechceme ztrácet čas a pokud 31. ledna zastupitelé přijetí dotace schválí, dotační manažer bude moci ihned začít práci koordinovat," uvedl starosta Kutné Hory Martin Starý. Podle něj půjde zejména o uznatelné a neuznatelné náklady. „Některé náklady půjde ze získané dotace uznat zpětně. Některé naopak uznat nepůjdou. Když už se ale do tak rozsáhlé rekonstrukce pustíme, byla by škoda některá místa vynechat a neopravit je," poznamenal starosta.

Ve Vlašském dvoře jsou například původní a již několikrát repasovaná okna, dále zde jsou staré rozvody elektřiny a část kanalizace je v havarijním stavu, protože je ještě původní. Podle Martina Starého je rovněž důležité také dobře zabezpečit budovu Vlašského dvora, jelikož zde chybí kamerový systém. Pro návštěvníky Vlašského dvora bude zpříjemněním i vybudování výtahu, který umožní přístup i handicapovaným lidem a seniorům. „Velký rozvoj vidím i v Průvodcovské službě Kutná Hora. „Plánujeme ve Vlašském dvoře rozšíření expozic, které budou atraktivní hlavně pro turisty," doplnil Marin Starý k plánované kompletní rekonstrukci Vlašského dvora.