Kutná Hora má po čtvrt století znovu fotoklub

Kutná Hora /ROZHOVOR/ - Zatímco města v regionu, ať už mluvíme o Čáslavi či třeba Zruči nad Sázavou, mají své fotokluby s dlouholetou tradicí, Kutná Hora hrála v tomto ještě donedávna roli Popelky. Ne, že by nebylo na co navazovat, klubovou tradici založil již před II. světovou válkou Klub kutnohorských fotoamatérů, klubový život pokračoval, ať už v jakékoliv formě, i po válce, od roku 1955 až do začátku devadesátých let. Od té doby Kutná Hora na svůj fotoklub čekala. Dočkala se zhruba po čtvrt století.

O důvodech vzniku Fotoklubu Kutná Hora, z.s., o současnosti i plánech do budoucna, jsem si povídal s jeho předsedkyní Naďou Štálovou. Kdy vznikla myšlenka na založení fotoklubu?

Nápad vzniknul někdy na sklonku roku 2015, po společné fotografické vycházce několika přátel. Asi jsme si nějak sedli, následovali další společné vycházky, schůzky, postupně se z setkávání nad fotografiemi stala pravidelná záležitost, přidali se další. Ovšem „rozhoupat se" k založení oficiálního spolku nám trvalo až do května letošního roku. Kolik má Fotoklub Kutná Hora v současnosti členů?

Pravidelně se nás zatím schází a je zaregistrovaných sedm. Určitě to není konečný počet, rádi mezi sebou přivítáme všechny vážné zájemce o fotografii. Zároveň se ale nechceme stát nějakou masovou organizací, chceme být fotoklubem, kde se všichni podílejí na společné činnosti, nikoliv byrokratickým molochem. Jak vypadá vlastní činnost fotoklubu?

Jak už jsem říkala, pravidelně se scházíme. Schůzky se konají vždy jednou měsíčně, azyl jsme našli ve Vile U Varhanáře, kde máme k dispozici monitor na prohlížení fotografií. Ke klubové činnosti patří i společné fotovycházky. Protože jedním z hlavních důvodů založení fotoklubu byla chuť a snaha se v oboru dále vzdělávat, máme vypsané určité tématické okruhy, na kterých členové postupně pracují. Jedná se třeba o produktovou fotografii, fotografii architektury, přírody, plastiky a podobně. Nad hotovými fotografiemi se potom rozhoří diskuze, hledáme co je špatně, co naopak dobře a učíme se jeden od druhého či od zkušenějších kolegů. Předpokládám, že nebudete fotografovat jen do šuplíku, chystáte také nějakou veřejnou prezentaci?

Určitě ano, vždyť ke klubové činnosti výstavy, ať už společné či individuální, neodmyslitelně patří. První společnou prezentaci plánujeme zkraje letošního podzimu, v Městském Tylově divadle v Kutné Hoře. Do budoucna bychom rádi navázali spolupráci s kolegy zejména z Čáslavi, Zruče nad Sázavou a Kolína, kde mají silné a fungující fotokluby, jejichž prací se jistě bude možné inspirovat. A pochopitelně také nějaké ty soutěže, abychom měli srovnání, co se děje jinde. V neposlední řadě chceme vytvářet jakousi fotografickou kroniku města, která by snad v budoucnu mohla dostat virtuální podobu a být přístupná i veřejnosti. Plánů je dost, vše se bude odvíjet od chuti a občas i finančních možností. Pokud by se chtěl někdo stát členem Fotoklubu Kutná Hora, z.s., kam se má obrátit?

Od roku 2015 funguje facebooková stránka, v současnosti pod názvem Fotoklub Kutná Hora z.s., můžete nám napsat i na e-mail fotoklubkutnahora@seznam.cz. Rádi zájemce nezávazně pozveme na některou ze společných schůzek, aby se mohli na vlastní oči a uši přesvědčit, do čeho jdou.

