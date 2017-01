Kutná Hora může být podle Francouzů „srdcem“ republiky

Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - Lanovka, která by vedla z nádraží Kutná Hora město až k chrámu sv. Barbory, ale i atraktivnější prostředí centra či veliké parkoviště. To vše by mohlo pomoci Kutné Hoře k lepšímu cestovnímu ruchu.

Nápadů je ale mnohem více a zkompletovat je pomůže studie, kterou nyní vytvoří francouzská společnost INCA architect. Ta své základní vize už představila na prezentaci v Dačického domě zástupcům města. Její cíl je jasný: udělat z Kutné Hory celonárodní centrum cestovního ruchu.

Důvodem, proč se radnice spojila právě s INCA architect, je dlouhodobý problém, že si turisté, přijíždějící do Kutné Hory, často jen prohlédnou památky a odjedou. To má dopad mimo jiné na místní podnikatele. Hoteliéři a majitelé restaurací přes tisíce návštěvníků města nemají takové obchodní výsledky, jak by se očekávalo. „Řeší se to už dlouhá léta. INCA architect mají nadhled a zkušenosti s touto problematikou," uvedla k volbě firmy kutnohorská místostarostka Zuzana Moravčíková.

Obrovský potenciál

Architekt Gilles Marty na prezentaci řekl, že Kutná Hora má obrovský potenciál. V první řadě chce město zatraktivnit pro turisty. Fakt, že odsud návštěvníci brzy odjíždí, se podle něj dá změnit a Kutná Hora může být i „srdcem" republiky. „Jak na úrovni zeměpisné, tak na úrovni historické," poznamenal Marty.

Bude to právě on, kdo studii vytvoří. Podle něj by se město mohlo stát jakousi vstupní bránou do sdružení UNESCO. Po návštěvě Kutné Hory by turisté navštívili i další města s historickými památkami, například Litomyšl, Žďár nad Sázavou či Telč. „Důležité je se v Kutné Hoře zaměřit na to, aby bylo vytvořeno výchozí vstupní místo do centra města. Tím by se mohl stát například prostor u vlakové zastávky Kutná Hora město," uvedl architekt.

Výstupem studie, která bude stát milion korun a zaplatí ji částečně město a částečně sponzoři, bude propojení historických monumentů s veřejnými prostranstvími a vytvoření turistického okruhu v centru Kutné Hory. Jakmile by se toto podařilo, dalo by se podle Martyho uvažovat o propojení okruhu s dalšími lokalitami, například s kostnicí v Sedlci. To vše by se vytvořilo s ohledem na to, aby nijak nebyly ohroženy historické památky.

Studie

Studie bude vznikat asi čtyři měsíce. Než se však na ní začne pracovat, uskuteční se pravděpodobně za měsíc další schůze. Na té by se sešli autoři studie, vedení města i podnikatelé. Ti by pak společně dali dohromady různé nápady. „Názory Kutnohoráků jsou v tomto důležité. Vidí věc z jiného úhlu než já," podotkl architekt.

Nezbytné je ale podle nezapomenout na úpravu veřejných prostranství. Přihlížet by se mělo také na to, aby byly trasy, které by byly ve studii navržené, líbivé pro rodiny s dětmi, nebo i pro seniory. Za další důležitý faktor považuje i otázku parkování ve městě. Nedostatek míst pro auta může spoustu turistů od návštěvy města odradit.

Námitky

V blízkosti centra Kutné Hory by tak zřejmě vzniklo velké parkoviště. Jedním z vytipovaných prostorů je lokalita ve Vítězné ulici, kde se každoročně koná Sedlecká pouť. Problémem tohoto místa je však fakt, že je od historického jádra vzdálené několik kilometrů.

To byla i jedna z námitek, která padla při diskuzi kolem obsahu prezentace. Nebyla jediná. Někteří poukazovali na to, že podobné myšlenky už tu byly mnohokrát. Mezi nimi byl opoziční zastupitel Ivo Šanc. „Tato koncepce musí počítat s velkými veřejnými i soukromými investicemi. Těch soukromých se ale objevilo za poslední léta minimum," podotkl Šanc.

Gilles Marty ale odvětil, že k přilákání českých i zahraničních investorů je třeba mít nějakou vizi. „Ve chvíli, kdy přijdou do vašeho města privátní investoři, potřebují vidět, jaká je globální strategie daného města," řekl architekt.

Další projekty

Strategický plán cestovního ruchu v Kutné Hoře by nebyl prvním projektem, který by INCA architect v České republice vytvořila. Podílela se například na zatraktivnění Zelené Hory ve Žďáru nad Sázavou. Její rukopis je patrný i ve světě. Je podepsána například pod projekty v kanadském Quebecu nebo francouzském Rocamadouru.