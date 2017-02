Kutná Hora navýší od března dopravu z Malína

Město Kutná Hora zveřejnilo ve čtvrtek jízdní řád. V něm se veřejnost dozví, jak budou od 1. března jezdit autobusy z Malína do Kutné Hory. „Od března přibyde nový spoj s číslem deset, ve kterém bude pro občany zajištěno každý den deset autobusů navíc," řekl místostarosta Kutné Hory Josef Viktora.

V dopravní obslužnosti Malín, která bude od začátku března fungovat, mají lidé zveřejněné i spoje z Kolína, Čáslavi a Semtěše, které zde budou také stavět a dopraví tak obyvatele Malína také domů.

Na požadavek občanů jede první autobus z Malína již ve 4.30 hodin. „Spoje jsou navázány na odjezdy vlaků," uvedl Josef Viktora.

Poslední autobus pojede do centra Kutné Hory z Malína v 18.55 hodin. Spoj číslo 10 bude vyjíždět ze zastávky Kutná Hora, Malín, u restaurace, následně bude stavět na zastávce Kutná Hora Malín, dále na Kutná Hora, u Kostela, Kutná Hora Na Pašince, autobus poté zastaví na předposlední zastávce Kutná Hora, Čechova a končit bude na autobusové stanici.

Občanka Malína, která má dítě v první třídě, které dojíždí do školy, se dotazovala, zda se její syn dostane ze školy domů, když končí ve škole v 12.30 hodin. Přímý spoj číslo 10 totiž jede z autobusového nádraží v Kutné Hoře v 11.40 hodin a poté ve 14.40 hodin. Mezi tím ale pojedou z autobusového nádraží přes Malín další tři spoje, které budou stavět v Malíně, a to ve 12.25, 13.20 a 14.05 hodin. V tomto konkrétním případě se jedná o autobus, který bude pokračovat do Čáslavi.

„Žáci se do školy ráno dostanou včas," dodal Viktora. Autobusy z Malína pojedou pro žáky a studenty v 6.15 hodin a poté v 7.15 hodin. Autobusy by měly vždy přijíždět na autobusovou zastávku v Kutné Hoře po patnácti minutách, co vyjdou z Malína.

Lidé si stěžovali, že autobus nebude zajíždět na hlavní vlakové nádraží, ale pouze na to autobusové. „Nyní to není možné z toho důvodu, že Arriva nemá na tento spoj licenci," dodal Viktora.

Arriva ale hned v pondělí podá žádost, aby se mohla trasa spoje upravit. „Poté by nemuseli lidé, co se budou chtít dostat na hlavní vlakové nádraží, přestupovat," řekl. Je tedy pravděpodobné, že se to například k první dubnu, až se potřebné věci vyřeší, změní. „Drobné úpravy se nevylučují," dodal na závěr Viktora.

