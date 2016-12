Kutná Hora plánuje obnovu krytého bazénu

Kutná Hora - Oprava krytého bazénu se bude týkat celkového snížení energetické náročnosti budovy včetně výměny oken.

Kutnohorská plovárna.Foto: DENÍK/Luboš Hájek

Záměr rekonstrukce plaveckého bazénu, o kterém vedení kutnohorské radnice informovalo už před více než měsícem, bude větší, než se předpokládalo.

Kromě již dříve avizovaného vytvoření nových lákadel v podobě relaxačního wellnes koutku s vířivkou a zavedení speciální slané vody v bazénech by se dotkla i celkového stavu budovy. Potvrdil to místostarosta Josef Viktora.

Podle něj bude v bazéně v Kutné Hoře nová vzduchotechnika, počítá se i s výměnou zdejších velkých oken a s dalšími kroky spojenými s celkovým snížením energetické náročnosti budovy.

Plánovaný projekt zřejmě nebude levnou záležitostí. Podle předběžných odhadů má vyjít zhruba na 13 milionů korun. Spolek TJ Sparta Kutná Hora, který bazén provozuje, na něj žádá o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. „Pokud spolek dotaci získá, město poskytne finanční spoluúčast," uvedl Josef Viktora.

Kutná Hora musela letos do zázemí pro plavce nemalé peníze investovat. Tehdy však nešlo o bazén krytý, nýbrž o bazény na přilehlé venkovní plovárně. Ta se potýkala s dlouhodobým únikem vody. „Zjistilo se, že pod tím byly kaverny, že to bylo vyplavené," připomněl místostarosta. Dno tehdy prozkoumal georadar a po letní sezoně byla závada odstraněna, náklady na opravu byly 1,5 milionu korun. Podle místostarosty byly práce na opravě úspěšné a příští letní sezona na plovárně by tak měla proběhnout bez problému.