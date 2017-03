Kutná Hora uspěla s žádostí o prohlášení školy za památku

Kutná Hora - Kutná Hora uspěla se snahou, aby se bývalá základní škola v ulici Na Náměti stala kulturní památkou. Ministerstvo kultury její žádosti vyhovělo.

Školní budova Na Náměti v Kutné Hoře.Foto: DENÍK/Irena Blahníková

Znamená to, že město má šanci získat dotaci na nákladnou přestavbu této budovy na městskou knihovnu. Novinářům to řekl místostarosta Josef Viktora (ANO).

V pátek pojede starosta Martin Starý (Kutnohorská změna) na ministerstvo kultury podepsat, že se město vzdává odvolání proti rozhodnutí o zápisu mezi kulturní památky. "Měl by de facto přivézt doklad, že je škola prohlášena za kulturní památku," uvedl Viktora.

Čtěte také: Dačického dům je stavba roku

Náklady na rekonstrukci se odhadují na 100 milionů korun, většinu chce město získat z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Žádost o dotaci by podle Viktory měla být poslána do konce měsíce. Nemělo by ji podávat město, ale samotná knihovna. Díky tomu bude nižší spoluúčast. Projekt je podle místostarosty nyní dotažen do stavebního povolení, výstavba by měla přijít na řadu v příštím roce.

Podle původních podmínek dotace stačilo, že dům leží v památkové zóně zapsané na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Loni ale byla podle Viktory pravidla upřesněna a je nutné, aby památkou byl konkrétní dům, který se má opravovat.

Na Náměti by mohli pořádat přednášky

Současné prostory městské knihovny na Rejskově náměstí kapacitně nestačí, v ulici Na Náměti by mohla knihovna pořádat i přednášky nebo zajišťovat počítačovou výuku. Z budovy se odstěhovala zvláštní škola a je už několik let prázdná.

Radnice chtěla původně knihovnu umístit do nové budovy, která by vznikla poblíž autobusového nádraží. Výstavba by vyšla na 150 milionů korun. Město mělo už hotový projekt, z plánů ale nakonec sešlo a radnice se rozhodla umístit knihovnu do některé z nevyužívaných budov.

Čtěte: Vlajkovým zvířetem v zookoutku se stane sysel obecný