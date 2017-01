Kutnohorská radnice chce přilákat více lidí do Dačického domu

Kutnohorská radnice by ráda zvýšila návštěvnost Dačického domu, který byl loni v únoru otevřen po rozsáhlé rekonstrukci. ,,Město si na začátku projektu stanovilo roční návštěvnost 12.000 lidí, později ji snížilo na 9500. Této hranice se letos podařilo dosáhnout", řekl místostarosta Josef Viktora.

Dačického dům v Kutné HořeFoto: Deník/Irena Blahníková

Rekonstrukce chátrající památky stála včetně vybavení kolem 70 milionů korun a byla hrazena z evropských peněz. ,,Ekonomicky na to pořád doplácíme, teď jsme tam dávali zhruba 1,5 milionu korun. Těžko na sebe ten dům asi vydělá. Ale podmínky návštěvnosti, které byly v dotačním projektu, jsou už naplněny," řekl Viktora.

Budova, která funguje jako vzdělávací a prezentační centrum UNESCO, láká návštěvníky na interaktivní expozice. Jsou v ní také dva bezbariérové sály s moderní audiovizuální technikou, které radnice nabízí k pronájmu. Viktora poukázal na to, že dům čelí konkurenci například ze strany Galerie Středočeského kraje nebo Spolkového domu, kde jsou také konferenční prostory. ,,To je samozřejmě tvrdá konkurence. Kutná Hora má těchto prostor hodně," podotkl. Rok 2016 ale bere jako "zahajovací" a věří, že se do budoucna návštěvnost Dačického domu zlepší.

Lidé se v domě dozvědí základní informace o organizaci UNESCO, o tom, jaké památky UNESCO v Česku jsou a proč je mezi nimi Kutná Hora. Zajímavostí je gotická dlaždice prezentovaná v místnosti s žebrovou klenbou, kterou zřejmě využíval jako soukromou kapli sidonský biskup Filip de Villanuova. Šestiúhelníková dlaždice byla objevena krátce po zahájení vyklízeních prací.

V suterénu láká hlavně malé návštěvníky zážitková expozice. V takzvaném IQ parku na ně čekají stavebnice, animovaný film o Mikuláši Dačickém nebo videomapping na model chrámu svaté Barbory. Expozice nabízí také virtuální průhled do kutnohorských dolů - návštěvník vstoupí na dlažbu, která se pod ním za hrozivého zvuku propadne.