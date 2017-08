Kutnohorské školní jídelny se zapojí do projektu Obědy pro děti

Kutná Hora - Školní jídelny v Kutné Hoře se v nadcházejícím školním roce znovu zapojí do projektu Obědy pro děti. Jedná se o projekt obecně prospěšné společnosti Women for Women, která pomáhá především ženám, případně mužům, s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci a nemohou si dovolit zaplatit svým dětem obědy ve školní jídelně.

Školáci dnes běžně dostávají nabídku několika jídel v moderně zařízených školních kuchyních. Ilustrační foto.Foto: Deník / Krutiš Dalibor

Ve školním roce 2017/2018 už byla kutnohorským školním jídelnám darována částka v celkové výši 171 384 korun, loni to bylo 102 tisíc korun. „Do projektu Obědy pro děti jsou zapojené všechny naše jídelny, tedy Jiráskovy sady, Kremnická a Jana Palacha,“ uvedla Jana Skalníková ze Školních jídelen Kutná Hora. Kromě školních jídelen v Kutné Hoře se ale do projektu zapojí minimálně jedna další škola z okresu.

„Zatím máme schválené žádosti pro 38 dětí, konkrétní jídelny ale bez jejich souhlasu nezveřejňujeme, anonymita je v tomto případě hodně důležitá. Velmi často ani samotné děti nevědí, že jim obědy platí někdo cizí,“ uvedla manažerka charitativních projektů manželů Tykačových Jana Skopová. Právě manželé Ivana a Pavel Tykačovi obecně prospěšnou společnost, která pomáhá rodičům v tíživé životní situaci, založili.

„Iniciátorkou projektu Obědy pro děti byla paní Ivana Tykač, ředitelka Women for women. Prvním impulsem pro vznik projektu byla televizní reportáž pořadu 168 hodin o hladovějících dětech. Ta vše spustila. Paní ředitelka uvolnila prvních 100 tisíc korun, začali jsme se tématu věnovat, nastavovat systém, realizovat průzkum ve školách a první děti obědvaly díky projektu Obědy pro děti v říjnu 2013,“ vysvětlila Jana Skopová. Podle ní zájem o takto financované obědy rok od roku roste, největší počet žádostí se pak vždy objevuje se v září se začátkem nového školního roku.

Děti, které pomoc nejvíce potřebují, vytipovávají sami pedagogové. „Do příslušné žádosti uvádějí stručný popis rodinné situace a následně se v rámci schvalování spojíme se školou a řešíme vše detailněji a individuálně,“ popsala postup Jana Skopová. Ta zároveň zdůraznila, že spolupráce s jednotlivými pedagogy je většinou velmi dobrá a projekt by bez ní šlo je těžko realizovat. Hlavním smyslem projektu jsou především dopady, které na děti poskytnutá pomoc má. Nejenže mají děti zajištěno teplé a pravidelné jídlo během školního dne, ale také se u nich ukazují další vlivy. Lépe se začleňují do kolektivu svých spolužáků, zlepšuje se jim školní docházka.

To ostatně potvrzují i sami pedagogové. „Do projektu jsme zapojeni, všechny naše žádosti byly zatím vyřízeny kladně. Jsme za to velmi rádi, především z pohledu těch dětí,“ uvedla zástupkyně ředitelky Základní školy T.G. Masaryka v Kutné Hoře Dana Mrňáková. Ač se to někomu může zdát neuvěřitelné, měsíční částka za obědy může pro některé, zejména neúplné rodiny, představovat opravdovou finanční zátěž. Cena jednoho oběda se pro děti od 7 do 10 let pohybuje okolo 24 korun, pro děti od 11 do 14 let pak 27 korun. Měsíčně tak rodiče zaplatí přibližně od 550 do 620 korun. Pokud má například matka samoživitelka dvě děti, může se jednat o částku, kterou v rodinném rozpočtu zkrátka nenajde.