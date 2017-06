Kutnohorské zastupitele čeká další bouřlivé jednání

Kutná Hora - Kutnohorské zastupitele dnes čeká další zasedání, již druhé v tomto měsíci. Vzhledem k uplynulým událostem souvisejících se zadáváním veřejných zakázek či investičním úvěrem, které v poslední době hýbou kutnohorskou radnicí, se dá očekávat, že i dnešní jednání městských zastupitelů bude mít bouřlivý průběh.

Hlavní sídlo kutnohorské radnice na Havlíčkově náměstí.Foto: DENÍK/Jitka Pokorná

Na programu jednání totiž bude hned několik ožehavých témat. Jedním z takových je například zápis kontrolního výboru o kontrole zadání a plnění dvou veřejných zakázek, které zadala Rada města Kutná Hora a u nichž s největší pravděpodobností pochybila.

Dvě veřejné zakázky se týkaly prací sportovní hale na Klimešce. Chyba podle všeho nastala v tom, že s firmou, která zpracovávala žádost o dotaci, byla uzavřena smlouva na zpracování žádosti o dotaci nejen na první etapu, ale také na etapu druhou a za obě akce město následně zaplatilo. V unesení městské rady prosince 2015, které k takovému kroku opravňuje, ale nic takového není. V něm stojí pouze to, že rada města schvaluje uzavřít s danou firmou smlouvu pro rok 2016. Vše má nyní potvrdit či vyvrátit právě zápis kontrolního výboru.

Budou padat hlavy, pokud zápis podezření potvrdí? „Vyvozovat důsledky není úplně v naší gesci. Pokud pochybil úředník, je to věc tajemníka, aby věc řešil. Pokud pochybil někdo ze samosprávy, měl by důsledky vyvodit on a odstoupit,“ vyjádřil svůj jasný názor opoziční zastupitel Jakub Obraz s tím, že pokud by se tak nestalo, bude chtít opozice celou záležitost řešit. O něco jasněji v tom má člen městské rady Tomáš Pilc. „Já jsem jako radní schválil s tou firmou smlouvu pouze pro rok 2016, nikoliv pro rok další. Takže dle mého soudu pochybili úředníci a vedení města, které tu smlouvu podepsalo,“ řekl Pilc.

Místostarotska Zuzana Moravčíková už na minulém jednání argumentovala, že se od začátku mluví o etapách, nikoliv o jednotlivých rocích a že radní od počátku věděli, co schvalují. Podobně argumentoval i šéf Odboru investic Městského úřadu Kutná Jiří Janál, který sice pochybení přiznal, ale s odůvodněním, že záměr byl od počátku jasný.

Na dnešním jednání kutnohorských zastupitelů se ale budou řešit i další poměrně závažné body. Jedním z takových bude i odsouhlasení dalšího využití již schváleného stopadesátimilionového investičního úvěru. Zastupitelé by tak měli schválit použití finančních prostředků z úvěru na rekonstrukci Vlašského dvora a to ve výši 22 milionů korun, na přestavbu budovy bývalé zvláštní školy Na Náměti na knihovnu ve výši 23 milionů korun a na infrastrukturu technických dovedností ve zdejších školách ve výši 14 milionů korun.

Na program jednání se naopak nedostane změna současné metodiky zadávání veřejných zakázek městskou radou (VZMR), kterou chtěla prosadit opozice. Hlavní a v podstatě jedinou změnou již platné metodiky mělo být to, že případné výjimky z metodiky musí schválit zastupitelstvo. To znamená, že například zakázku malého rozsahu, která by měla být zadána v režimu takzvané uzavřené výzvy či přímého oslovení dodavatele, budou vždy muset schválit zastupitelé, nikoliv pouze rada jako doposud. Pracovní skupina městského zastupitelstva se ale se zástupci opozice na uzavřeném jednání v pondělí 12. června dohodla, že schválení směrnice, která bude novou metodiku upravovat, nechají až na jednání po prázdninách.

Už teď ale ve vzduchu visí další komplikace. Jako dočasné opatření mělo posloužit, že aktualizaci dané metodiky schválí alespoň rada města o dva dny později. To se ale nestalo. „V pondělí jsme se rozcházeli s tím, že nebudeme spěchat a "tlačit" na úřad a radu tím, že okamžitě navrhneme směrnici, která by je zavázala dodržovat transparentní, veřejné a na profilu zadavatele zveřejňované veřejné řízení na VZMR. Součástí dohody bylo, že jako dočasné opatření rada sama dobrovolně přijme aktualizaci metodického návodu,“ uvedl opoziční zastupitel Karel Koubský ml. Je tedy otázka, zda-li i toto téma dnes nerozvíří vody místních zastupitelů.