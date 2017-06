Kutnohorské zastupitele čeká dnes mimořádné zasedání

Kutná Hora - Kutnohorské zastupitele dnes čeká mimořádné zasedání. Jedním z hlavních bodů jednání bude investiční úvěr, jehož přijetí na posledním řádném zasedání kutnohorští zastupitelé neschválili. Na něm přitom stojí veškeré budoucí investiční akce ve městě, které se v případě nepřijetí úvěru neuskuteční.

„Pokud zastupitelé přijetí investičního úvěru neschválí, tak se dokončí sportovní hala a všechno ostatní se škrtne,“ uvedl starosta Kutné Hory Martin Starý. Podle starosty by se tak například neopravila ulice v České, ulice Na Náměti s plánovanými parkovacími místy, ulice Čelakovského, neuskutečnila by se revitalizace Vrchlice, chodník a cyklostezka do Poličan a mnoho dalších akcí včetně zpracování projektových dokumentací.

Investiční úvěr má být poptán na čtyři „velké“ akce, dostavbu sportovní haly, opravu Vlašského dvora, rekonstrukci knihovny v budově bývalé zvláštní školy a technické vybavení škol. Pokud jej však zastupitelé neschválí, bude muset radnice zbývající prostředky, které ještě v rozpočtu má, tedy 32 milionů, použít místo na opravy komunikací a drobné investiční akce, na dostavbu sportovní haly. Zbytek prostředků na halu by se pak řešil z rozpočtu města na rok 2018, možnou alternativou je ale stále získání dotace, která bude na Ministerstvu školství vypsána v červnu.

Už teď je jasné, že dnešní jednání kutnohorských zastupitelů bude mít ostrý průběh, podle všeho ale bude současné vedení města hledat podporu pro schválení úvěru mezi opozičními zastupiteli jen těžko. „Budu hlasovat tak, jak jsem deklaroval otevřeně již několikrát. Tedy proti. Hlavním důvodem je, že úvěrové peníze nejsou účelně využity pro potřeby občanů tohoto města,“ uvedl například Martin Hlavatý.

Jiná zastupitelka, Lenka Frankovicová, se naopak hlasování zdrží. „Já se hlasován zdržím. Jednak proto, že jde o velké peníze a já nejsem ekonom, abych celou věc mohla odpovědně posoudit. A potom také proto, že mi vadí to zadlužení i pro budoucí radnice, které si pak třeba nebudou moci žádný další úvěr vzít,“ vyjádřila svůj názor zastupitelka. Naopak Karel Koubský st. nebyl do poslední chvíle ještě zcela rozhodnut. „Je předčasné ptát se teď, jak budu hlasovat. Vše se může změnit ještě v průběhu jednání. Ale pokud se nic zásadního nezmění, návrh nepodpořím, řekl. Pro přijetí návrhu je třeba hlasů nadpoloviční většiny zastupitelů, tedy 14. Finanční výbor ale doporučil schválení úvěru napříč zastupitelstvem alespoň 18 hlasy.